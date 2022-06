Miguel Ángel revela insultos y maltratos en “La Academia”

El aniversario 20 de “La Academia” se ha visto apocado por las explosivas declaraciones de algunos exalumnos, quienes han revelado oscuros secretos sobre la producción y su estancia al interior de la casa, este es el caso de Miguel Ángel que confirmó maltratos e insultos durante su participación en la primera generación.

La decimotercera generación de “La Academia” ha generado gran nostalgia entre el público, pues recuerdan con cariño a las grandes estrellas que han surgido de cada una de sus generaciones como Yuridia, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Yahir, Toñita, Myriam Montemayor y Erasmo Catarino, además de aquellos que se han alejado de los reflectores o quedaron en el olvido.

Tal y como sucedió con Miguel Ángel -ganador del tercer lugar en la primera generación, quien se sumó a las controvertidas anécdotas de otros concursantes sobre su estancia en el reality show y confesó que sufrió insultos y maltratos por parte de la producción, a la que calificó como “agresiva”.

Miguel Ángel ganó el tercer lugar en la primera generación. Foto: Instagram @miguelaoficial

“Sí había mucho insulto, lamentablemente eso se daba mucho en esa época, hoy los tiempos han cambiado, las producciones eran un poquito agresivas; son cosas que no vale la pena recordar (…) Sí hubo maltrato, la exigencia era muy dura ahí, obviamente si te están presionando, diciendo que no puedes y que no puedes, es de alguna forma un tipo de agresión, pero al final es lo que te forja el carácter”, dijo en entrevista para El Sol de Puebla.

El talento de Miguel Ángel lo llevó a ser uno de los favoritos del reality show, aunque durante su estancia consideró abandonar la competencia debido a la presión física y psicológica que existía al interior: “Es la tensión, ya era mucha presión (…) ya era mucho tiempo de encierro y te pone la sensibilidad a flor de piel, pero nada más allá”.

Más sobre Miguel Ángel

El año pasado el cantante apareció junto a María Inés, conductora y también exalumna de la primera generación, en el programa "Mimí contigo" revelando nuevos proyectos en la música; sin embargo, se ha mantenido alejado de los reflectores en medio de fuertes rumores que apuntan a conflictos en la industria.

Aunque “La Academia” impulsó su carrera ésta se disipó con el tiempo y más tarde él mismo se calificó como “egocéntrico”, asegurando que habría sido éste el motivo por el que perdió algunos proyectos de trabajo, lo que lo obligó a buscar oportunidades por su cuenta.

"De repente piensas que con tu talento todo lo mereces pero no es así porque luego si se te crece el ego es por tonto, y eso te puede hacer sentir que mereces más”, dijo Miguel Ángel durante una entrevista en 2012.

Actualmente, Miguel Ángel continúa realizando algunas presentaciones y lanzando música nueva en sus redes sociales; además, señaló que vende celulares, tacos de carne asada y repara equipos de cómputo para sacar adelante a su familia.

Miguel Ángel vende celulares y tacos de carne asada para sacar adelante a su familia. Foto: Instagram @miguelaoficial

