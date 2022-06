Ada Abyadé Rodríguez de "La Academia" presume su sexy figura en "Quiero Bailar" de VLA | VIDEO

"La Academia" sigue dando de qué hablar por la reaparición de algunos exparticipantes, como la más reciente de Abyadé Rodríguez quien sorprendió a los fans de "Venga la Alegría" por su impactante cambio de look que le ganó una lluvia de halagos destacando su arrolladora belleza.

Ada Abyadé Rodríguez fue una de las participantes más destacadas de la cuarta generación de "La Academia" y esta vez regresó al lugar donde aprendió sus mejores pasos de baile en 2005, aunque de la mano del pequeño Canek que será su pareja de baile en "Quiero bailar".

Abyadé sorprende en "Quiero bailar". Foto: Instagram @abyade

Kristal Silva era la pareja de Canek en el reality show del matutino, pero la también modelo sufrió una fractura de menisco la semana pasada durante los ensayos y por este motivo llegó Abyadé, colocándolos entre los favoritos de los jueces con el primer lugar.

“Estoy muy emocionada, hace 17 años que no pasaba por una crítica desde aquella cuarta generación de ‘La Academia’. Si me impone porque es un flashback para mí, pero me encanta estar acompañada de Canek”, dijo Abyadé en redes sociales y recordó su paso por el reality con una foto junto a Charly D que fue su maestro.

¿Quién es Abyadé Rodríguez?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, encontró su pasión en la música desde muy corta edad y con tan sólo siete años hizo su primera grabación en un estudio profesional; además, a los ocho apareció en algunos programas de TV Azteca en el Estado.

Gracias a su talento sobre el escenario, a los 14 años obtuvo la oportunidad de ser parte del grupo Baccara. En 2005 su ingreso a “La Academia” impulsó su carrera como artista y aunque no obtuvo el triunfo continuó en la industria durante un tiempo como conductora y reportera.

Esta vez participó en “Quiero Bailar” donde mostró su habilidad en el baile al ritmo de “Waka Waka” de Shakira, convirtiéndose en una de las parejas favoritas del reality. Además, recibieron el apoyo total de Kristal Silva que aún se encuentra en reposo para recuperarse y volver al escenario.

Abyadé fue alumna en la cuarta generación de "La Academia". Foto: Instagram @abyade

