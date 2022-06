La Academia: Alan Tacher revela malos tratos dentro del programa; el productor le hablaba con groserías

En 2002, inició el reality show “La Academia”, el cual tan solo en unos días se convirtió en el programa de Televisión Azteca más exitoso, por lo que semana a semana las familias mexicanas se reunían para ver las interpretaciones y la expulsión de los alumnos de esta primera generación.

El conductor encargado de llevar la batuta de cada concierto era Alan Tacher, quien estuvo en una reciente entrevista y ahí confesó que al igual que todos los televidentes él tampoco sabía quién era el expulsado, pues el sobre donde presuntamente venía el nombre del alumno que saldría estaba completamente en blanco.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Alan Tacher quien fue el conductor de la primera y segunda generación de La Academia además de “El Desafio de estrellas”, reveló a Yordi Rosado en la entrevista que éste le realizó para su canal de Youtube, que el sobre en donde según venía escrito el nombre del expulsado de la noche, estaba en blanco totalmente, por lo que el productor del reality show musical le anunciaba al eliminado por medio del chícharo.

“Yo odiaba a mi productor con toda el alma… el sobre y para darle yo más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir, entonces estaba igual que todos los televidentes”, dijo Alan Tacher a Yordi