20 años después, Alan Tacher destapa oscuro secreto de La Academia sobre los alumnos expulsados

Como sucede en cada famoso y exitoso programa, después de que pasan muchos años, nunca falta el personaje que revela algunos de los secretos que hay tras bambalinas en todos y cada uno de éstos. En el caso de La Academia, el conductor Alan Tacher destapó un secreto del reality show sobre los alumnos que resultaban expulsados.

El originario de la Ciudad de México de 51 años fue el invitado especial de Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde entre tantas risas y vivencias reveladas, tocó el tema del programa que tiene el objetivo de llevar a la fama a los talentos que se encuentran entre el pueblo de México.

En este caso, habló de su relación con el productor Giorgio Aresu, quien destacaba por ser perfeccionista, pero que esto propició que en algunos momentos las cosas se pusieran muy tensas entre los dos. De igual manera habló de los famosos sobres que contenía el nombre de los alumnos que saldrían del programa, algo que dejó con la boca abierta al excompañero de Adal Ramones.

¿Cuál es el secreto de La Academia que Alan Tacher reveló?

Quien recuerde la participación de Alan Tacher al frente de La Academia, sabrá que lo hizo de manera excelsa y que además destacaba por imprimirle cierta emoción a la hora de abrir el famoso sobre que contenía el nombre del alumno que saldría expulsado. Sin embargo, él reveló que siempre le daban el papel en blanco.

Así es, el conductor de Despierta América le platicó a Yordi Rosado y su auditorio que él tenía la misma impresión que el público, pues también desconocía al perdedor y que tenía que esperar a que la producción le dijera el nombre a través del chícharo. Esto lo hacían con la finalidad de darle mayor dinamismo a el peculiar momento.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que no le dieron el nombre y él se extendió por minutos, algo que enfureció al productor, quien le gritó e insultó. Este era uno de los temores de Alan Tacher, que algo fallara durante el programa el cual era visto por millones de personas. Por suerte para él, al final le pidieron disculpas.

"Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó. Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría, entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho... entonces se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos", reveló el presentador.

