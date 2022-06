Niurka confiesa que tuvo intimidad "sin protección" con Juan Vidal en La Casa de los Famosos 2

Uno de los personajes más importantes dentro del reality show "La Casa de los Famosos 2" es y fue Niurka Marcos, quien a pesar de que fue la última expulsada sigue dando de qué hablar, pues detrás dejó un tórrido romance con el actor Juan Vidal con quien incluso sostuvo intimidad y "sin protección".

La cubana aseguró que las imágenes que los fans vieron a través de la televisión, fueron de verdad, pues la relación que tiene con el también modelo es "muy bonita y muy honesta". Por ésta razón aseguró que lo esperará para cuando él salga, pues lo calificó como un hombre maduro, declaró en entrevista para el programa De Primera Mano.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo?

A pregunta expresa sobre las declaraciones de la actriz Cynthia Klitbo sobre el actor dominicano, quien fue su pareja durante algún tiempo y tuvo problemas de violencia y hasta de un adeudo económico, ella lo tomó con humor y respondió como solo ella lo hace, algo que desató las carcajadas de los conductores.

Patra empezar aseguró que es un hombre bien dotado y que con ella se comportó como todo un cabellero. A pesar de que él tenía que hacer complots como parte de las estrategias de "La Casa de los Famosos 2", pues en ocasiones criticó incluso a Ivonne Montero, pero que eso no es motivo para pensar mal de una persona.

Sobre los 4 mil dólares que presuntamente le adeuda a Klitbo, le agradeció a Gustavo Adolfo Infante por comentarselo, pues todo se resuelve no prestándole dinero "y ya".

En cuanto a que es un personaje violento, aseguró que en caso de atravesar un epidodio de éste tipo ella misma lo agarraría a golpes y hasta dormido para que no se atreva a hacerle algo.

Niurka se sincera y habla de la intimidad que tuvo con Juan Vidal

Nurka Marcos, fiel a su costumbre, habló sin tapujos de la relación que tuvo con Juan Vidal, misma que tocó segunda base ante la presencia de las cámaras, pero no una, sino en tres ocasiones. Eso sí, afirmó que nunca utilizaron los preservativos que habían, pues es una persona limpia, sana e higiénica.

"Soy una mujer sana, higuiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada", reveló para asombro de los conductores.

Niurka aseguró que esperará a que salga Juan Vidal para ver si su historia continúa; sin embargo, mencionó que de no ser así "next", no pasaría nada, pues es una persona muy desapegada con cualquier cosa en esta vida: "si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro", sentenció.

