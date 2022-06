Yuridia y Joss Favela protagonizan icónica interpretación a capela en 'La Voz' | VIDEO

Los aspirantes de 'La Voz' están dando todo de sí en sus audiciones; su esfuerzo se nota en sus interpretaciones, las cuales en más de una ocasión han hecho que más de un coach se interese en instruirlo.

Pues muchas veces, tanto Yuridia como Joss Favela han estado interesados en un mismo participante y esta noche no fue la excepción, ya que además de ellos, Ha*Ash y David Bisbal también se unieron a la codiciada pelea por una de las nuevas voces del reality.

Y aunque al final fue Joss Favela quien resultó victorioso llevándose a su equipo la voz de Ernesto Tapia, los televidentes terminaron llevándose un curioso regalo.

SIGUE LEYENDO: Famoso cantante de música regional coquetea con integrante de Ha*Ash, ¿nuevo romance en la La Voz?

Pues, en atención a que Yuridia estaba muy interesada en la voz del concursante, terminó protagonizando un icónico dueto en compañía de Joss Favela.

La canción que retomaron fue 'Abrazado De Un Poste' canción que interpretaban Lorenzo de Monteclaro y Grupo Pesado, misma que habla acerca de cómo dos hombres esperaban a un mismo amor, el cual nunca llegó.

Así, ante los televidentes y los asistentes de los conciertos de 'La Voz', Yuridia y Joss Favela protagonizaron una icónica interpretación a capela que dejó en claro que su talento es inigualable.

"Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperará, bien recuerdo que me lo juraste; ya muy noche, me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina", se escucha entonar a los intérpretes.