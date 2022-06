Participante de La Voz México confiesa que padeció psicosis; ¿qué es, síntomas y cómo se trata?

Los concursantes de 'La Voz México 2022' han demostrado que las mejores interpretaciones pueden venir de las personas más inesperadas, lo cual ha provocado que los coaches poco a poco comiencen a pelearse por los concursantes, quienes deben decidir a las filas de quien se unirán.

Esto debido a que en ocasiones más de uno de los coaches ha volteado su silla al terminar hipnotizado con la voz de los aspirantes, tal y como ocurrió con Karina Villaseñor, quien a sus 35 años confesó haber padecido psicosis.

Fue después de realizar su acto musical que la oriunda de Colima habló un poco sobre su vida privada, señalando que además de ser mamá, los fines de semana se dedica a cantar.

Aunque un episodio que la marcó fue la pandemia, ya que después de esta padeció psicosis y fue entonces que se aferró aún más a la música, arte que se ha vuelto su salvación en todos los sentidos.

De hecho, la canción con la que terminó cautivando a los coaches de 'La Voz México 2022' curiosamente es "Sobreviviré", tema originalmente interpretado por Mónica Naranjo.

"Sufrí psicosis hace dos años y pues realmente no me acuerdo de muchas cosas de mi vida, fue un proceso muy difícil, me ha costado mucho. El año pasado precisamente regresé a Colima y un compañero me dijo: ¿sabes qué? Necesitas cantar, es lo que te hace falta, canta (...) Yo estaba insegura porque subí de peso y muchas cosas, pero realmente el volver a cantar me hizo volver", relató Karina Villaseñor.