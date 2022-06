Christian Nodal: análisis psicológico de su impactante transformación, ¿duelo o autocastigo por Belinda? I EXCLUSIVA

En los últimos días Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, luego que el fin de semana apareció con un radical cambio de look en su cabello y ni hablar de los múltiples tatuajes en su cuerpo y rostro que han desatado cientos de memes por aquellos que cuestionan el comportamiento del cantante; sin embargo, todo podría tratarse de la forma en la que él está cerrando ciclos tras ponerle fin a su relación con Belinda.

Pues el terminar una relación tan larga como la que tuvo con la actriz supone un proceso de duelo al que el intérprete de regional mexicano se podría estar enfrentando. En ese sentido, la psicóloga Leydy J. Gómez explicó en entrevista con El Heraldo Digital, que en este momento Christian Nodal debe contar con una gran red de apoyo por parte de sus familiares y amigos, además de considerar tomar terapia para cerrar ciclos.

Belinda y Nodal anunciaron su noviazgo en agosto de 2020. (Foto: Archivo)

¿Es normal tener un cambio radical tras una ruptura?

El intérprete de "Botella Tras Botella" y la actriz protagonizaron uno de los romances más mediáticos de los últimos años en el que el amor no sólo los llevó a posar para portadas de revista, sino también a compartir con el público una vida llena de lujos, momentos románticos e incluso tatuajes en nombre del amor, mismos que Nodal ha ido ocultando desde el pasado mes de febrero que anunció el truene con Beli.

Por supuesto, los fans no han dejado de hablar sobre el radical cambio físico que el sonorense de 23 años ha tenido, en especial un rostro repleto de tatuajes y el haber ganado peso. Sobre ello, la psicóloga explicó que es posible que en estos momentos Nodal aún se encuentre en el proceso de duelo, una de las principales razones por las que todos han notado una transformación del famoso.

"Los procesos de duelo, cada persona los afronta de una manera distinta. Es un proceso personal y cuando tenemos pérdidas, hay personas que pueden tomar la decisión de hacer un cambio radical en toda su parte física, sobre todo cuando hablamos de relaciones afectivas", precisó a El Heraldo Digital.

Estos son los últimos tatuajes del cantante. (Foto: Instagram @nodal)

De acuerdo con Leydy J. Gómez, tras una ruptura como la que protagonizaron los mexicanos también hay cambios en el estilo de vida que puede ir desde un aislamiento social, hasta iniciar una etapa de viajar, pasar tiempo con la familia y amigos, un aspecto que se vio tanto en Belinda al dejar México, como en Nodal con sus muchos escándalos en los que también se le relacionó con más de una mujer.

Sin embargo, señaló que se debe prestar mucha atención al comportamiento, ya que si una persona "está llegando a límites o a situaciones donde te expones y vulneras, atentando contra ti, debes recibir ayuda y acompañamiento". Aunque para muchos de los fanáticos del cantante sus cambios de look y comportamientos "excesivos" los han hecho preocuparse de más, sobre todo tras un tuit viral en el que atacó a Belinda y a su mamá, la experta afirma que sólo Nodal es capaz de detectar si en verdad algo esta mal con él.

"En los procesos personales es válido que tú busques procesos para afrontar tu pérdidas y tu dolor; podría hacerlo (Nodal) en sus estrategias que está usando para poder afrontar esto que le causa dolor", dijo.

¿Christian Nodal debería tomar terapia para cerrar ciclos con Belinda?

Uno de los comentarios más leídos en redes sociales tras la filtración de una conversación con Belinda, es que Nodal no ha superado a su ex, un debate que sigue en tendencia luego de su reciente cambio de look. En ese sentido, la experta reiteró que esto solo es algo que puede identificar tanto el sonorense como sus cercanos.

Mientras que sobre la necesidad de requerir apoyo más especializado con expertos de la salud mental, Leydy J. Gómez abordó la posibilidad de la terapia:

"Cuando se siente que están siendo muy vulnerados (tras una ruptura) o que se están vulnerando a sí mismos, sí es necesario buscar ayuda", destacó.

Borrado de tatuajes para cerrar ciclos

Otro de los aspectos más polémicos del romance entre Christian Nodal y Belinda fueron los tatuajes que se realizaron en pareja, pues mientras la actriz se grabó las iniciales de su ex, el cantante se tatuó al menos cuatro referencias hacia la actriz, entre los que destacan unos ojos en el pecho.

Sin embargo, a días de confirmar el fin de la relación y compromiso, se dio a conocer que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" había comenzado a borrarse todas las referencias sobre su ex; de hecho la semana pasada se borró el "Utopía" de la frente que hacía referencia a un álbum de Belinda.

En ese sentido, la psicóloga destacó que podría tratarse de una forma de cerrar el ciclo definitivamente, o bien, de "castigarse a sí mismo".

"Podría ser una forma de cerrarlo. Lo importante es que en este proceso de elaboración no te hagas daño y no te hagas daño a los demás. Por eso es importante que si yo siento que me estoy haciendo daño o le estoy haciendo daño a los demás en mi proceso de elaboración de duelo, sí debo acudir en busca de ayuda. Esperemos que Nodal tenga esa red de apoyo real que lo quieran y que se den cuenta si con todas estas conductas se está lesionando a sí mismo o si son parte de una elaboración sana de su duelo", concluyó.

SIGUE LEYENDO

¿Christian Nodal intento besar a una fan? Este VIDEO delata al cantante de regional mexicano

Christian Nodal será papá, Mhoni Vidente afirma que su novia está embarazada

Los tatuajes de Christian Nodal en la cara: ¿Cuántos lleva y cómo se veía antes de marcarse?