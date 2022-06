Christian Nodal será papá, Mhoni Vidente afirma que su novia está embarazada

Mhoni Vidente dio a conocer en sus revelaciones que Christian Nodal ya embarazó a su novia y que en poco tiempo se convertirá en papá, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que se de a conocer de manera oficial esta noticia:

"Va a ser papá con esta niña nueva con quien anda saliendo, porque yo creo que se le 'chispoteó. Esta niña ya está embarazada," aseguró la famosa pitonisa, quien también destacó el motivo por el cual el intérprete de "Botella tras Botella" se volvió a tatuar el rostro:

"Christian Nodal se cambió de look y ya parece el hermano menor de J Balvin, se ve un poco mejor, lo que no me gustó fue el tatuaje, que se lo puso como una protección, al estilo de la tribu de Sonora (Seris) que él siente que las energías negativas, que las brujerías, las envidias lo están atacando mucho y él necesitaba protegerse", indicó.

Nodal merece ser feliz, asegura Mhoni

Mhoni Vidente indicó que Christian Nodal es una persona que busca y merece ser feliz: "Él dice que las mujeres más hermosas son mexicanas y más de Sonora, y esta carta demuestra que es un niño que ha sufrido mucho, que ha trabajado demasiado y merece lo que sueñe, y que hay que dejarlo ser".

La astróloga reveló que los problemas entre Nodal y Belinda continúan: "Ahora de tatúa como una protección, los tatuajes también son protecciones como amuletos y él también lo hace porque siente que están las energías negativas cerca de él. Sigue teniendo esos problemas con Belinda, quien lo quiere demandar, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo y a bajar esas energías negativas y empezar cada quien su vida", concluyó.

