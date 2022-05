Nodal explica por qué expuso la conversación con Belinda: "Necesito sacar esos fantasmas que atormentan"

En punto de las 5:36 am de este miércoles 18 de mayo, Christian Nodal sorprendió a todos con un tweet en donde compartió la captura de pantalla de un chat que sostuvo con Belinda el pasado 4 de febrero, en dicha conversación se aprecia el final de la relación y compromiso de los “Nodeli”.

Y es que en dicho chat se lee que Belinda le pide dinero no solo para su arreglo personal sino también para sus papás, por lo que se puede entender que Nodal daba una mensualidad para quienes eran sus suegros.

“Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana?ósea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? para que me los pueda arreglar?” escribió Belinda a Nodal