Fans de Nodal y Belinda desatan GUERRA en Twitter; se dan con todo: MENSAJES

Tremenda polémica se ha generado en las últimas horas luego que Christian Nodal encendiera las redes al compartir en sus redes sociales la captura de pantalla de una conversación que mantuvo en febrero pasado con su exprometida Belinda, lo que ha desencadenado una confrontación virtual entre los extintos "Nodeli", aquellos fanáticos que hasta hace solo unos meses compartían mucho en común y los unía la admiración por la que durante meses fue la pareja del momento.

Fue durante las primeras horas de este miércoles, en concreto a las 5:36 de la mañana, cuando Christian Nodal publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que fue interpretado como una rotunda respuesta a diversas indirectas que presuntamente Belinda Schüll, mamá de su expareja, le habría estado enviando a su exyerno desde las redes sociales. Ante esto, todo parece indicar que el cantante de regional mexicano no se quiso quedar callado y respondió de manera contundente:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No los molesto, ni siquiera les exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando selo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo. (sic)", fue el texto que el cantante nativo de Caborca, Sonora, publicó acompañado de una captura de pantalla de la última conversación que mantuvo con Belinda, y en la cual se lee como ella le pide dinero, tanto para su arreglo personal como para su papás.

Mensajes de Nodal generan batalla campal entre los "Nodeli"

Una vez que Christian Nodal publicó su post en Twitter bastaron solo unos minutos para que las redes se encendieran en un interminable debate entre los que hace solo unas semanas se autodenominaban "Nodeli", que no era otra cosa que la comunidad de fanáticos que seguían y admiraban a la pareja de famosos, misma que se desintegró tras el término del romance.

Ahora "ambos bandos", hasta hace poco integrados en una unidad aparentemente indivisible, se dieron con todo en Twitter y convirtieron por horas a esta red social en un ring; un espacio de lucha en el que cada usuario, con reclamos e indirectas, respondieron tanto a Nodal, a los críticos de Belinda, así como a la mamá de la famosa cantante.

Los fanáticos de ambos artistas se dieron con todo en Twitter. FOTO: Especial

Los seguidores de Belinda criticaron con dureza la actitud de Nodal al compartir un mensaje tan personal y lo tacharon de inmaduro; "Supérate, madura! 3 meses han pasado y no puedes sacarte a beli de la boca". Mientras que otros dieron su total respaldo al cantante por salir a defenderse de lo que consideraron "ataques" de Belinda Schüll, la mamá de la artista pop.

Los usuarios que antes formaban parte de los "Nodeli" se mostraron ahora más divididos que nunca. FOTO: Especial

"Tienes derecho a decir que te dejen en paz. se ve que la señora es de tirar la piedra y esconder la mano", escribió un usuario. "Belinda no dijo NADA en contra de tí en ningún momento, filtrar conversaciones es muy BAJO", le reprochó un internauta, al tiempo que otro respondía; "Belinfans, antes que nada, no se han dado cuenta de el que Chris sea hombre eso le impide opinar porque si piensan eso están equivocad@s".

Nodal se excusó al asegurar que necesitaba "sacar a esos fantasmas" que lo atormentan. FOTO: Especial

A la polémica no se le vio fin y, por el contrario, con el paso de los minutos ha ido en ascenso, y prácticamente se ha convertido en una lucha entre los fanáticos de Belinda y Nodal por demostrar quién de los dos tiene la razón. Y por si muchos aún no comprenden en su totalidad el contexto de esta controversia, hay que recordar que en diversas ocasiones la mamá de Belinda, al parecer, ha mandado indirectas al exprometido de su hija mediante sus redes sociales. En la más reciente, "aplaudió" que una usuaria le llamara "naco" a Nodal.

La respuesta de la mamá de Belinda que enfureció a los fans de Nodal. FOTO: Especial

Esta semana se volvió viral la publicación de una cuenta en redes sociales en donde una internauta le pidió a Belinda no regresar con Christian Nodal, a quien consideró un “naco”. En respuesta, Belinda Schüll publicó una serie de emojis de unas manos "aplaudiendo", lo que fue tomado como un insulto por parte de los fanáticos de Christian Nodal, más ahora que evidenció que al parecer no solo pagaba los gustos de su entonces prometida sino que a la par mantenía a sus suegros.

