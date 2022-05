Belinda aclara si hay rivalidad con Danna Paola, ¿juntas en la versión mexicana de “Chicas Pesadas”?

Belinda y Danna Paola disfrutan de un momento de éxito en su carrera como cantantes, pero esto no ha evitado que sean blanco de rumores como aquel en el que señalan que existe una rivalidad entre ellas, algo por lo que no habían colaborado antes y que las mantenía distanciadas en diversos proyectos.

La supuesta rivalidad entre las cantantes habría surgido luego de que Danna Paola imitó a Belinda cuando fue invitada al programa de YouTube del Escorpión Dorado, algo que los fans calificaron como “una falta de respeto” y “burla” hacia la también actriz de origen español.

La intérprete de “Luz sin gravedad” puso fin a los rumores sobre una enemistad entre ellas y se dijo dispuesta a hacer un dueto; además, indicó que se mantienen en contacto y Danna Paola la felicitó por su participación en la serie “Bienvenidos a Edén” de Netflix, plataforma en la que la cantante mexicana alcanzó gran popularidad con “Élite”.

Belinda niega rivalidad con Danna Paola. Foto: Instagram @belindapop

“No he hablado con ella sobre eso (…) Es una chica linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de una canción me encantaría. Es una mujer super talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí”, dijo Belinda en entrevista para Ventaneando.

Versión mexicana de "Chicas pesadas"

Belinda también habló de sus proyectos en España y reveló que por el momento no tiene planes de volver a México, sin embargo, esto podría cambiar debido a la versión mexicana de la película "Chicas pesadas" que prepara el productor Alejandro Gou y para la que las tiene contempladas como protagonistas.

En entrevista con Pati Chapoy, la cantante señaló que ya tuvo contacto con el productor y en caso de que el proyecto se realice aseguró que le gustaría llegar una vez más a los escenarios aunque en esta ocasión acompañada de Danna Paola: "Estaría padrísimo, yo me apunto y si ella se apunta yo feliz".

Esta no es la primera vez que las cantantes niegan que exista una rivalidad, pues la intérprete de "Sodio" también felicitó a Belinda por su decisión de vivir en España durante un tiempo y le deseó éxito en su regreso a la actuación. A esto se suma el conmovedor mensaje de la exnovia de Nodal a Danna Paola por el fallecimiento de su abuelita.

