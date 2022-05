Christian Nodal: Quién es Carolina Ross, la joven con la que cantó y besó; ¿qué pasó con Mariana García?

Christian Nodal sigue ofreciendo conciertos como parte de su ira "Forajido tour", mismos que han resultado ser todo un éxito entre el público mexicano. Sin embargo, ya no ha aparecido solo, pues durante su presentación en el palenque de Metepec, Estado de México, se hizo acompañar por una joven, quien amenaza con ser la próxima estrella de la música regional.

Se trata de Carolina Ross, una joven originaria de Culiacán, Sinaloa, y que comenzó desde pequeña a picar piedra en el camino de la música, pues no cuenta con gente conocida dentro de la industria. Ella se ha defendido con la potencia de su voz, su insistencia y el amor de su madre, quien la ha apoyado desde el principio para que alcance su sueño.

Ross le abrió el concierto del exprometido de Belinda y posteriormente fue invitada a cantar junto con él, algo que la emocionó mucho; sin embargo, llamó mucho la atención que el intérprete de "Adiós amor" le propinó un beso frente a todo el mundo. No obstante, no se sabe muy bien si se lo dio en la boca o en la mejilla.

Carolina Ross revela en dónde le dio el beso Nodal

La joven aseguró que al estar prácticamente solo contra el mundo, hizo de todo para hacerse notar: acudió a todos los castings y hasta se integró a un reality show (2013) para perseguir sus sueños. Sin embargo, las redes sociales fueron el escaparate perfecto para ella.

"¿Qué pasa después del reality? Es bien difícil hacerte un camino. Yo me refugié en las redes sociales, esa fue una idea que se le ocurrió a mi mami y comencé a hacer covers. Tarde 3 años en que se me hiciera viral el primer cover; fue justamente 'Adiós amor' y así toda la vida he estado", platicó en entrevista para el programa De Primera Mano.

Sin embargo, una pregunta rompió el ritmo abruptamente: "¿Sí hubo beso?". Ella respondió de inmediato que sí lo hubo, pero no como todos imaginan:

"No, pues es que si me dio un beso, pero me lo dio en el cachete, pues. Sí, fue en el cachete", respondió entre risas. Por otro lado dijo que su acercamiento con Nodal, dijo, se dio gracias a que sus equipos de trabajo se pudieron en contacto.

Nodal y su "relación" con Mariana García

Aunque el cantante no ha mencionado nada de manera directa, hasta el momento sólo se sabe que ha aparecido en público a lado de la modelo Mariana García, durante un concierto.

Desde entonces los comentarios no se hicieron esperar, pues Nodal ha sido relacionado con algunas mujeres después de que terminó su relación con Belinda a mediados de febrero de este año. Por esta razón es que muchos se quedaron con el ojo cuadrado cuando besó a Carolina durante el palenque.

SIGUE LEYENDO:

Kim Kardashian eleva la temperatura con bikini color nude para la portada de Sports Illustrated

¿La tienes? Estas monedas de 5 pesos cuestan hasta 30 mil pesos | VIDEO

Desde la alberca, Karely Ruiz y Celia Lora presumen atrevidos bikinis | FOTO