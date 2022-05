¿Ya es oficial? Captan a Christian Nodal y Mariana García llegando a concierto tomados de la mano | VIDEO

Han pasado tan sólo tres meses de que Christian Nodal y Belinda anunciaron el fin de su compromiso y desde entonces el cantante ha sido captado con hermosas modelos y empresarias, aunque todo parece indicar que Mariana García fue quien robó su corazón pues ya se han dejado ver el público en plan romántico.

La primera vez que la pareja fue vista tomada de la mano fue a su llegada al aeropuerto de Honduras donde el intérprete de "Botella tras botella" se presentó. Mientras él se ha negado a dar declaraciones sobre su relación, la modelo ha compartido detalles en sus redes sociales dejándose ver en los conciertos.

En TikTok fue compartido un nuevo video con el que no dejan dudas de que existe una relación pues además no hacen nada por ocultar que una vez más llegaron a un concierto tomados de la mano. En este la joven llegó con un crop top y un pantalón de cuero, mientras que Christian Nodal usaba el clásico traje con chamarra amarilla para sus conciertos.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los internautas señalaron que podría tratarse de un intento del cantante por olvidar a Belinda, mientras que otros defendieron a Mariana García y pidieron no compararla con la intérprete de "Sapito" sin importar si su relación va en serio o no.

Más sobre Mariana García

Hasta el momento no se ha revelado más sobre el reencuentro entre Christian Nodal y Belinda, pues con anterioridad ella había sido la modelo que apareció en el video musical de la canción “Amor tóxico” lanzada en 2020 cuando aún tenía una relación con la también actriz.

La modelo, de 22 años de edad, estudió Ingeniería Industrial pero encontró su pasión en el modelaje y decidió dedicar su carrera a ello. Debido a su talento en las pasarelas y su impactante belleza, fue elegida en 2021 como candidata en Mexicana Universal representando a su Estado.

Mariana García es una famosa influencia y cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram donde comparte detalles de su vida privada, sus amigos y algunos de sus proyectos como modelo en donde no duda en presumir su envidiable figura.

