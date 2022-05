Belinda: el VIDEO del icónico look de botas de cuero que quedó en el olvido

La joven cantante Belinda, nacida en España, pero nacionalizada mexicana, es una de las artistas que mayor influencia tiene en el ámbito del espectáculo de México y en varias partes del mundo.

La cantante e influencer se ha convertido en un personaje que cautiva desde que llegó al ámbito de la actuación y la música a los 10 años de edad, y ahora en la actualidad es un referente de la moda infaltable para quienes la siguen tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Además de su carrera como cantante y actriz, también es una reconocida modelo e imagen de diversas marcas a nivel mundial.

En 2005 participó en el programa Fashionista de MTV en el que presentó, junto a varios artistas, las tendencias de la moda para los jóvenes confeccionada por importantes diseñadores de Latinoamérica.

Belinda además tiene en este momento los reflectores por su reciente soltería, luego de separarse de Christian Nodal, lo que les ha dado la posibilidad de explorar otros horizontes y proyectos sin tener encima a la prensa.

No cuajó

Es por eso, que encontramos un look en sus redes sociales que contrario a lo que podamos pensar, no marcó tendencia, siendo una apuesta vanguardista, pero que no tuvo eco, algo inédito en la carrera de Belinda.

La joven de ojos azules apareció con botas de cuero rojas, ceñidas a las piernas desde la planta de los pies hasta arriba de la rodilla, tacones altos, blusa larga hasta las piernas, en tono morado, un detalle de pantera en el frente, cabello largo agarrado con “colitas” y maquillaje fino.

El look sin duda causó sensación en aquel momento, sin embargo, no perduró, contrario a otras ocasiones, esta vez Belinda no marcó la tendencia a pesar de lo hermosa que se veía y lo arriesgado de la apuesta.

