Christian Nodal: El importante significado de su nuevo tatuaje en la cara ¡también vas a querer uno!

Si algo ha demostrado Christian Nodal es que no se queda con las ganas de nada, cuando se trata de fusionar su música lo hace, habla sin tapujos de cualquier tema, si tiene ganas de cambiar de look no teme al qué dirán y para crear o quitarse un tatuaje basta con que tenga en mente lo que quiere llevar en la piel, tal y como lo hace ahora con un nuevo y especial diseño en su rostro.

Después de taparse con una flor la palabra “Utopía” que se hizo en honor a su ex pareja Belinda, Christian Nodal sorprendió al revelar que se tatuó algo más en la cara, se trata de un símbolo Seri (comcaac), propio de una etnia sonorense, que un día antes había portado en el escenario de las Fiestas del Pitic en Hermosillo ya que fue invitado para cantar durante la clausura del evento.

El cantautor aprovechó el diseño que le hizo Mirna Barnett, una mujer originaria de la comunidad de Punta Chueca, Sonora y fue la artista quien describió el poderoso significado que decidió aplicar en la cara del originario de Caborca, Sonora.

“Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal, para hacerle la pintura facial tradicional comcaac a petición de él antes de subir al escenario”, escribió Mirna en sus redes sociales junto a varias fotografías que fueron capturadas en el momento en el que pintaba al joven de 23 años.

Mina Barnett

¿Cuál es el significado?

Según la explicación de la artista “La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida”, dijo.

Después agradeció la oportunidad de convivir con el intérprete de “Vivo en el seis” y “Adiós amor”, no sin antes confesar que su experiencia al conocer al famoso fue muy bonita y que en todo momento fue tratada con respeto y calidez.

Christian Nodal decidió llevar el diseño de forma permanente y acudió a un estudio de tatuajes en Hermosillo para que se lo hicieran. En redes sociales hay videos de algunos de los fans que lo estaban esperando afuera y mencionaron que se tardó cerca de dos horas dentro del lugar. En sus historias de Instagram la estrella reveló “Y me lo tatué”, junto a una selfie en donde se aprecia su cara y el nuevo tatuaje.