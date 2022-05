¿Hubo abuso? Marisela habla de su romance con “El Buki” cuando ella tenía 14 años y él 20 | VIDEO

La cantante Marisela recordó el polémico romance que sostuvo con Marco Antonio Solís “El Buki” cuando ella aún era menor de edad y él tenía 20 años, relación por la que surgió el tema “La pareja ideal” con el que el cantautor obtuvo gran éxito.

En su más reciente visita a México, la intérprete de “Dama de hierro” fue cuestionada sobre las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano en las que denuncia al productor de abuso por la relación que tuvieron cuando ella era una adolescente de 14 años y él tenía 39.

“No voy a decir nada malo de Marco, porque no tengo nada malo que decir, él era mi novio y cuando uno es novio y sabes lo que haces, no tienes de qué preocuparte”, dijo Marisela detallando que su madre sabía de la relación que tenía con el cantante.

Marisela habla de su relación con "El Buki". Foto: Instagram @mariselaofficial

La cantante aclaró que todo en su relación con “El Buki” fue consensuado y lo describió como un hombre “inocente”, pues aseguró que haber crecido fuera de México la llevó a tener una forma de pensar diferente y era “más tremenda” que el cantante en aquel momento.

Romance de Marisela y “El Buki”

La cantante, de 56 años, ha revelado en diversas entrevistas que el romance con Marco Antonio Solís comenzó cuando él produjo su primer disco pues entonces surgió poco a poco el cariño entre ellos, pese a que su madre enviaba con ella una asistente para que la cuidara.

“Se hizo amigo mío y hasta después fue cuando comenzamos a coquetearnos como jóvenes y comenzamos a juntarnos, él me hablaba a las 2 de la mañana, cuando hacía sus conciertos y mi mamá le decía, '¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela?’”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La relación duró poco tiempo debido a los compromisos de ambos por su creciente éxito, aunque más tarde lo retomarían en medio de fuertes rumores en los que señalaban a Marisela de ser la tercera en discordia en el matrimonio de “El Buki” y Beatriz Adriana.

“No le quité nada a nadie, la cuestión aquí fue que se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos, por eso dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos; no me lo quitó ella a mí ni yo a ella”, dijo Marisela para “El minuto que cambió mi destino”.

