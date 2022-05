“Ya sabes en dónde te estás metiendo”: Marisela cuestiona denuncia de Sasha contra Luis de Llano

La cantante Marisela se pronunció al respecto de las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano al denunciar públicamente que el productor mantuvo una relación sentimental con ella cuando era menor de edad.

Durante su encuentro con la prensa en México, la intérprete de “Dama de Hierro” fue cuestionada por su romance con Marco Antonio Solís ‘El Buki’, y mencionó que al igual que la exTimbirche, sostuvo un noviazgo con él siendo ella menor de edad, pero recalcó que todo fue consensuado.

“No voy a decir nada malo de Marco porque no tengo nada malo que decir, él era mi novio, cuando uno es novio y sabe lo que hace no tienes porqué preocuparte, para nada, yo la relación que tuve con Marco la tuve con los ojos abiertos y no, no pasó nada. Acuérdate que yo regresé con Marco después, que tenía más edad y ya empezamos una relación diferente”, contó.

Acto seguido, Marisela manifestó que si hubiera algún culpable de lo que sucedió entre Sasha y Luis serían los padres de la cantante. “Bueno, mucha mujer se equivoca en ese aspecto, pero no sé, yo creo que sus papás deben estar más conscientes de lo que hace su hija, si no decían nada antes, yo me fuera más hacía los papás de ¿por qué la dejaste?”.

No obstante, la artista también envió un contundente mensaje para Sokol. “A tus 14 años ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste, a culpar a alguien, si uno se mete y ya sabe bien, sus papás saben, es que está entendido, no creo que deben de… yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañen a una mujer en ese aspecto”.

Finalmente, Marisela recalcó que, como toda madre, pone total cuidado en su hija, por lo que siempre está al pendiente de ella, sobre todo cuando está de gira, informó Agencia México.

“Claro que me preocupo cuando mi hija viaja también, porque mi hija canta, siempre cada ratito le estoy llamando, me recuerda a mi madre, porque se preocupa uno, que se la puedan llevar o que algo le pueda pasar, y es que yo no sé, exactamente no entiendo por qué la mujer no se pone más fuerte y se cuida más y no se pone ahí para que pase algo”, concluyó.

