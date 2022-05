Christian Nodal: De las botas de 250 mil pesos al arreglo de los dientes de Belinda; guarda las pruebas de todo lo que gastó en ella

La ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue dando mucho de qué hablar, pues luego de dimes y diretes entre los familiares, así como la filtración de una conversación entre los cantantes, salió a la luz que el famoso de 23 años guarda las pruebas de todo lo que gastó en su ex prometida; sin embargo, no está claro con qué fines lo hace, algo que revivió de nueva cuenta los rumores que indican que en la relación hubo interés de por medio.

Fue el pasado mes de febrero cuando Christian Nodal detalló en una historia de Instagram que su amor y compromiso con la actriz había llegado a su fin y tras meses de memes y rumores, así como polémicas declaraciones, una fuente cercana al intérprete de "Adiós amor" dio más detalles al respecto. Y todo parece indicar que los chats de WhatsApp que mantenían el famoso y Belinda esconden mucho más que un arreglo de los dientes, pues también revelarían más gastos.

El cantante causó revuelo en redes tras compartir esta captura de pantalla de su conversación con Belinda. (Foto: Twitter @elnodal)

En una entrevista con TVyNovelas, esta fuente destacó que la captura de pantalla que el oriundo de Sonora publicó en Twitter "sólo es una partecita", pues habría gastado más dinero en ella y Belinda no sólo le habría pedido dinero para arreglarse los dientes, sino también para lucirse con otros lujos, entre los que destacan las botas carísimas con las que se robó la atención en "Bienvenidos a Edén".

"Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los 'asistentes' de Belinda. Es superdesprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda y hasta facturas y algunos tickets que le daban", precisó.

Por si fuera poco, agregó que la que fue una de las parejas más queridas de todo México no daba lo mismo por el otro, al menos económicamente, ya que "obviamente no gastaban la mitad y mitad en la relación", pues los lujos aparentemente sólo iban para la actriz. "Ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer. Creo que lo último fueron unas botas y vestuario que no le quiso comprar para su serie".

Las botas de las que habla la "persona cercana" a Nodal dieron mucho de qué hablar tras el estreno de la serie de Netflix, "Bienvenidos a Edén", ya que son una pieza exclusiva y de lujo que destacan por un efecto acuarela en tonos rosa, morado y azul del diseñador alemán Philipp Plein que tienen un precio de hasta 250 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la revista de circulación nacional, el último lujoso regalo que Nodal le dio a la ojiverde fueron precisamente las botas de la serie.

¿Qué otros lujos le dio Nodal a Belinda?

Durante el tiempo en que Belinda y Nodal estuvieron juntos presumieron por redes sociales todos y cada uno de sus lujos que iban desde fiestas privadas con temática, viajes, perros y joyería, entre la que destaca un anillo de compromiso de más de 3 millones de dólares, por recordar algunos; sin embargo, ahora se sabe que no fue lo único que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" gastó en su ex prometida.

Según reveló la fuente, la ojiverde también habría intentado que su ex le pagara para protagonizar proyectos para potenciar su carrera. A pregunta directa sobre la reciente aparición del cantante de regional mexicano en la portada de Playboy, en donde presuntamente Beli habría querido salir, señaló que "él hará muchas cosas que quiere hacer ella y que buscaba que él le pagara".

Finalmente, la persona explicó que además de tomar los proyectos que la intérprete de "Amor a primera vista" no podrá, se encuentran "cosas, viajes, experiencias" e incluso una disquera de la que advirtió "para nada va a poder igualar (Belinda)".

