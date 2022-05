¿Belinda fue víctima de violencia digital por parte de Nodal? Esto dice la Ley Olimpia

En días pasado volvió al ojo publico la relación entre Belinda y Christian Nodal, pero contrario a lo que muchos pensaron, se trató de un nuevo round entre los famosos, específicamente entre el cantante y la madre de la actriz.

Todo comenzó cuando Belinda Schüll tildó de "naco" al intérprete de "Adiós amor" a través de las redes sociales. Esta fue la gota que derramó el vaso en su paciencia y como respuesta publico parte de una conversación que sostuvo con Belinda a través de WhatsApp y lo acompaño por un fuerte mensaje.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", respondió el sonorense a través de su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse la opinión pública se dividió en dos bandos, quienes apoyaron al cantante y quienes defendieron a la protagonista de "Bienvenidos a Edén", pues consideraron que fue una falta de respeto y violación a su intimidad el acto. En este caso, muchos preguntaron si aplicaría en este sentido la llamada Ley Olimpia.

¿Aplica la Ley Olimpia contra Nodal?

Esta ley se gestó después de que una mujer originaria del estado de Puebla (Olimpia) fuera exhibida por su expareja a través de las redes sociales con contenido íntimo sin su autorización. Desde entonces comenzó una lucha que derivó en lo que hoy conocemos como Ley Olimpia.

En este caso las autoridades la definen como un conjunto de normas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal; castiga a todo aquel que ejerza este tipo de violencia digital.

Por su parte, la violencia digital se entiende como amenazas, insultos, hostigamiento, mensajes de odio, acoso, información privada y vulneración de datos a través de Internet.

Las sanciones contra aquel o aquellos que caigan en dicho delito van de los 3 a 6 años de cárcel y multas que van de los 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). En este caso cada UMA tiene un valor de 89.62 pesos (en el 2021) de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

