"Son tonterías": Belinda responde a fuerte declaración de Christian Nodal tras insulto de su madre

Cuando todo el mundo pensó que los dimes y diretes que se desataron tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal habían terminado, nadie pensó que regresaría la polémica de la mano de la madre de la actriz Belinda Schüll, quien celebró que tildaran al cantante de "naco" en redes sociales.

A pesar de que ambas celebridades se han concentrado en continuar con sus carreras para ser los mejores, cosa que así ha sido, el fantasma mediático regresó cuando el intérprete de "Botella tras botella" tomó la decisión de responderle a través del mismo medio y anexar la captura de pantalla de una conversación con exprometida.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", respondió el sonorense a través de su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, esto generó todo un movimiento mediático y una revolución entre los internautas, pues de inmediato se dividieron las opiniones. Por si fuera poco, el cantante se dio tiempo para responderles a algunos de ellos debido a que son Belifans o consideraron que actuó de una manera equivocada. Con todo esto el joven ofreció más detalles sobre su ruptura con Belinda.

Belinda le responde a Christian Nodal

A pesar de que Belinda siempre se ha mantenido al margen cuando es abordada por la prensa y le tocan el tema Nodal en esta ocasión dio un destello sobre la última polémica.

La declaración se la ofreció al conductor de Venga la Alegría, Ricardo Casares, después de que éste le escribió: "A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías'".

Cabe destacar que hasta el momento no se ha pronunciado Schüll después de toda la nube de polvo que se desató por unos emojis.

SIGUE LEYENDO:

La historia del supuesto fraude que hicieron en España los papás de Belinda

Silvia Pinal: Cancelan la obra de teatro "Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!" en medio de polémicas

Karely Ruiz bailando: Así de sensual la modelo de OnlyFans eleva la temperatura | VIDEOS