Adrián Uribe le propone a Belinda comprar el anillo que le dio Nodal: “¿Cuánto es lo menos?”

Además de la polémica que ha generado la ruptura de Christian Nodal y Belinda algunas celebridades han aprovechado para hacer mofa de la situación, tal y como sucedió con Adrián Uribe que le ofreció a la cantante comparar el millonario anillo de compromiso que le entregó su expareja.

Luego de que los cantantes anunciaran el fin de su noviazgo en febrero pasado surgieron un sinfín de interrogantes, entre ellas destaca el destino del anillo de compromiso que Nodal le entregó en mayo del 2021 y que ha provocado gran debate entre quienes exigen que lo regrese y los que aseguran que debe conservarlo.

Los comediantes Adal Ramones, Omar Chaparro y Adrián Uribe se sumaron a la mofa por el anillo de compromiso, pues durante el programa “Tu-Night” retaron al actor conocido por su papel como “El Vítor” para que le enviara un mensaje de voz por WhatsApp a la cantante proponiendo comprar la joya.

“Hola, Beli, ¿cómo estás? Nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para decirte que estoy contigo y bueno, no sé si vayas a vender el anillo, yo te lo podría comprar. Nada más para saber cuánto es lo menos porque me imagino que ya no lo vas a usar”, le envió Adrián Uribe.

Aunque no pudo evitar reír enviaron el mensaje mientras que Omar Chaparro aseguró que Belinda no respondería: “Si no te contestó desde hace un mes ahorita tampoco te va contestar”.

Anillo de Belinda

El lujoso anillo de compromiso desató todo un debate tanto en redes sociales como entre algunas celebridades, pues muchos de ellos aseguraron que al tratarse de un regalo Belinda debería conservarlo sin importar el costo que tuvo para su exprometido.

El anillo tiene un costo de 3 millones de dólares (cerca de 60 millones de pesos), y si la intérprete de “Ángel” desea conservarlo puede hacerlo, sin embargo, el Código Civil de la Ciudad de México indica que se pueden pedir de vuelta las “donaciones antenupciales”, por lo que Nodal también podría luchar por él.

Sobre los rumores del impuesto que debería pagar la cantante en caso de conservar el anillo es totalmente cierto, y es que la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) indica que las "donaciones, premios y préstamos" que excedan los 600 mil pesos se deben declarar.

Anillo de compromiso de Belinda da de qué hablar. Foto: Instagram @belindapop

