El escándalo de Nodal y Belinda paso a paso: Insultos, filtración de chats y supuesto fraude

El poner fin a una relación de pareja nunca es sencillo, pero para Belinda y Christian Nodal esto se ha convertido en una pesadilla debido a sus explosivas declaraciones que, incluso, han llevado a la su familia a ser blanco de la polémica y fuertes críticas en redes sociales.

El pasado 12 de febrero un mensaje de Christian Nodal confirmaría los rumores de una ruptura con la intérprete de “Luz sin gravedad”, aunque en ese momento hablaba de una separación respetuosa en la que se quedaban con los momentos felices, pronto cambió el tono cuando los comentarios negativos surgieron contra el cantante.

“Eres un poco hombre, Nodal. Yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella (…) Agradece que gracias a ellas te hiciste famoso”, fue el comentario que enfureció al cantante y por el que respondió que él era el “decepcionado” pidiendo que pusieran fin a las críticas pues si hablaba Belinda resultaría afectada.

Contrario al intérprete de “Botella tras botella”, Belinda ha decidido mantener en total hermetismo los detalles de su ruptura y se limitó a señalar en entrevista con "Ventaneando" que se trata de un proceso “doloroso y de mucho sufrimiento”, aunque ante sus fans y las cámaras se muestra feliz.

Belinda exige respeto

La pareja mantuvo en total secreto los motivos de su ruptura y esto provocó que surgieran un sinfín de rumores, el más fuerte fue aquel en el que señalaban a la actriz de “interesada” pues le habría pedido una millonaria suma de dinero a Nodal para poder saldar sus deudas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México.

Debido a la intensa polémica Belinda decidió romper el silencio y emitió un comunicado en el que exigió respeto, pues aseguró que de lo contrario tomaría medidas legales debido a que algunos comentarios eran violencia de género.

Belinda exige respeto ante críticas por su ruptura. Foto: Instagram @nodeli_bc4

“Desafortunadamente han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género (…) Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, se leía en el comunicado.

Pleito entre Nodal y Belinda Schüll

Hasta hace algunas se puso una pausa a la controversia de la pareja y, mientras Belinda se dijo enfocada en su trabajo en España, el cantante fue captado con hermosas modelos y empresarias en plan romántico, aunque negó que existiera un romance con alguna de ellas.

Fue hasta este martes cuando algunas publicaciones de Belinda Schüll, mamá de la cantante, lograron enfurecer a Nodal. El primero caso se dio cuando aplaudió el comentario de una fan en la que llama “naco” al cantante de regional mexicano.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger fotos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, fue al que Nodal respondió molesto filtrando conversaciones privadas con Belinda en las que ella le pedía dinero para arreglarse los dientes y para sus papás.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió el cantante acompañado de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con Belinda.

Fraude familiar

En medio del escándalo provocado por los mensajes de Christian Nodal contra la mamá de Belinda, se recordó el supuesto fraude por el que el papá de la cantante, Ignacio Peregrín, habría huido a México de la justicia en España y con el que afectó económicamente a su familia.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Javier Ceriani en el programa “Chisme no Like”, la familia de Belinda heredó una fábrica de insumos médicos pero luego de un tiempo el padre de la cantante junto a su hermano, Carlos, solicitaron préstamos bancarios y huyeron dejando la millonaria deuda a la familia.

"Por supuesto, se cobraron todo de mi padre y de mi madre, dejándonos a nosotros en la situación que pueden ustedes imaginarse. ¿Qué explicación tiene que dos miembros de una familia excesivamente adinerada se vayan repentinamente a Mexico con toda su familia? Pues huir de la justicia española, exactamente”, reveló Isabel Millán, familiar de Belinda, al periodista.

