“Asqueroso, nauseabundo, vulgar”; lo que dijo Daniel Bisogno de Christian Nodal en nuevo ataque

Primero fue la madre de Belinda, después Pati Chapoy y ahora es Daniel Bisogno quien se pronuncia en contra de las acciones que ha llevado a cabo Christian Nodal, por las declaraciones que ha llevado a cabo el cantante hacía su ex prometida.

Fue en el programa de espectáculos “Ventaneando” cuando se tocó el tema en el que están envueltos los ex jurados de “La Voz México”, ahí hablaron de cómo Nodal filtró un mensaje que le envió Belinda en el que le pedía dinero para arreglarse los dientes.

El exponer la intimidad de la cantante no fue bien visto por el comunicador quien dijo que el intérprete de “Ya no somos, ni seremos”, “Vivo en el 6” y “Amor Tóxico” no había actuado de la mejor forma: “Vulgar, nauseabundo, asqueroso, así calificó yo el mensaje que pone Nodal a Belinda y familia, me parece terrible”, señaló Bisogno.

Pero no fue lo único que declaró, también argumentó que le parecía ilógico que, habiendo comprado un anillo de compromiso tan costoso para la actriz, ahora le costara trabajo pagar un tratamiento odontológico.

“Primero Nodal le da un anillo a Belinda de no sé cuántos millones de dólares, en qué cabeza cabe que pudiera haber si quiera una discusión porque te están pidiendo arreglar los dientes, que cuánto te puede costar”, manifestó, para después poner en duda la veracidad de la publicación.

Otros de los integrantes de la emisión dieron su opinión al respecto, Pati Chapoy defendió a Belinda y dijo que le parecía “bajo” lo que había hecho el joven de 23 años, mientras que Mónica Castañeda especificó que la madre de la actriz tampoco estaba bien, ya que fue ella la que empezó con los ataques a Nodal, motivo por el que se enojó e hizo dichas declaraciones.

