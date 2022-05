Belinda: El día que la cantante celebró sus XV años en “Otro Rollo” con Adal Ramones ¡hasta se puso vestido de princesa! VIDEO

Belinda es una cantante y actriz que, aunque nació en España, tiene la nacionalidad mexicana, además del amor de millones de personas, su carrera artística empezó cuando apenas era una niña, por este motivo se vio privada de una vida “normal” en comparación a la de otras personas.

La joven fue protagonista de exitosas telenovelas infantiles y juveniles, desde los seis años siempre estaba en foros, escenarios o en algún set trabajando, sus cumpleaños los pasó grabando proyectos, sacrificio que rindió frutos ya que se colocó como una de las voces y rostros más famosos.

En TikTok compartieron un video desde la cuenta de 2000popradio, se trata de un fragmento del programa “Otro Rollo” conducido por Adal Ramones, ahí el comunicador le da una gran sorpresa simulando una fiesta de XV años.

“Tú quieras a veces tener la vida que tiene cualquier otra niña, pero a veces no, porque estas tu trabajando y de aquí no le vas a parar, aquí esto no tiene fin, vas a seguir trabajando y de repente quieres un chimpancé y no quieres fiesta de XV años a menos que de que tu mago de los sueños te haga tu fiesta”, le dice Ramones augurándole un gran éxito y con una tremenda sorpresa.

La intérprete de “Boba niña nice” pasa al escenario y recibe un hermoso vestido en corte princesa, pero también es cargada por Mauricio Castillo y Eduardo España que simulan ser chambelanes y bailar el vals con ella, el momento fue divertido para la ex pareja de Christian Nodal.

Actualmente Belinda radica en España, país en el que se quedó después de grabar la serie “Bienvenidos a Edén”, una producción original de Netflix en donde participa como una de las protagonistas.

Cabe recordar que también se ha visto envuelta en escándalos después de terminar su relación con el intérprete de “De los besos que te di”, porque su madre y Nodal están en un pleito por redes sociales.