El VIDEO que Christian Nodal no quiere que veas; aparece bailando en una famosa farmacia cuando era adolescente

Christian Nodal no ha dejado de estar en boca de todos, primero por lo rápido que alcanzó la fama y la forma en la que se convirtió en uno de los exponentes de regional mexicano más importantes en la actualidad, pero después por varios escándalos referentes a su ex relación con Belinda.

El artista desea enfocar su carrera en lo que realmente le apasiona, pero en ocasiones cambia de pensamiento y empieza a dar pie para general polémica y su nombre regresa a protagonizar titulares de portales, revistas y programas de espectáculos.

El joven de ahora 23 años posee una gran fortuna, millones de fans que apoyan sus decisiones y están al pendiente de su carrera, es invitado a exclusivos eventos y acreedor a premios importantes para la industria musical, pero no siempre fue así.

Nodal y su adolescencia

El originario de Caborca un municipio en el estado de Sonora no siempre fue famoso, su adolescencia la vivió como alguien normal, aunque no por mucho tiempo pues a los 18 años logró el primer éxito con el tema “Adiós amor”.

En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que el cantante aparece bailando en una farmacia de una cadena muy conocida, Nodal luce mucho más joven, con una gran sonrisa y disfrutando del momento.

El escándalo

Christian Nodal no dejó pasar mucho tiempo para dar replica su ex suegra, Belinda Schull quien habría estado de acuerdo con un comentario en redes sociales en el que llamaban “naco” al intérprete, además de lanzar un comentario que parece que no fue del agrado del cantante.

Por estos motivos Nodal publicó una captura de pantalla en donde se aprecia como Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes y dejo claro que lo único que quiere es que lo dejen en paz, porque ya esta sanando de su pasada relación.