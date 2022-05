Nodal aún tiene un tatuaje en honor al amor que le tuvo a Belinda, éste es: FOTOS

Este fin de semana, Christian Nodal nuevamente estuvo en la mira de todos y es que el intérprete de temas como “Aquí abajo”, “Aguardiente”, “Ya no somos ni seremos”, entre muchas otras más se cubrió el que pareciera ser el último tatuaje que tenía en honor a su ex novia y ex prometida Belinda.

Pese a lo anterior, en realidad Nodal aún tiene un tatuaje en honor a Belinda, o por lo menos es lo que se ve en sus más recientes fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuál es el tatuaje que aún sobrevive del amor entre Belinda y Nodal?

Si creías que el intérprete de música regional mexicana acabó con todos los recuerdos de Belinda, aún sobrevive el primer tatuaje que Nodal se hizo al poco tiempo de comenzar su noviazgo con la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, se trata del número 4 que trae en una de sus manos.

Y es que ambos cantantes al poco tiempo de iniciar su relación se hicieron en sus manos este número, porque un día cuatro comenzaron su historia de amor, la cual concluyó sin un final feliz.

Foto: Especial

Ahora Nodal aunque ya no presume este tatuaje del número “4”, aún se puede ver en sus fotografías, las cuales aquí te las compartimos y seas testigo que Belinda aún sigue presente en los tatuajes del cantante de regional mexicano.

En esta primera imagen Nodal posó para la revista Playboy, por lo que estas fotografías son actuales ya que se publicó el pasado 13 de mayo del 2022, mismo día que salió a la venta dicho ejemplar.

Foto: IG @nodal

???

En la segunda foto que te compartimos, Nodal publicó una serie de fotos tan solo tres días después de anunciar que fue portada de la revista del conejito.

Foto: IG @nodal

¿Nodal quiere deshacerse de todo los recuerdos de Belinda?

Y aunque pareciera que Nodal acabó con todos o más bien con casi todos los recuerdos de Belinda, esto luego de la polémica que se vivió la semana pasada.

Cabe recordar que Nodal no aguantó más y compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Belinda el pasado 4 de febrero en donde la intérprete de “sapito” le pide dinero para ella y para sus papás.

Ante esto, Nodal aseguró que luego que se cansó de dar se acabó todo, dando a entender que efectivamente el dinero fue la causa de su separación, tal y como se dijo desde un principio.

