Belinda presenta "Colorblind", la canción que interpreta en "Bienvenidos a Edén"; sus fans acaban enamorados

Después de romper su compromiso con Christian Nodal, a mediados de febrero de este año, Belinda se fue a España para reactivar su carrera. Fue así como se integró al elenco de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén" la cual se estrenó el pasado 6 de mayo y que promete ser una producción que paralizará a todo aquel que la vea.

De acuerdo con los trailers oficiales que comenzó a circular la empresa de entretenimiento la historia se centra en un grupo de jóvenes que atraviesa por varios problemas en los que están relacionados el drama, la acción y el sexo. Todos acuden a una fiesta, que resulta ser la más exclusiva de la historia, pero todo sale mal y sus vidas terminan corriendo peligro.

En este caso, la intérprete de "Amor a primera vista" le da vida a África, una joven influencer que se la pasa en las fiestas. De acuerdo con los guionistas, su personaje es ambicioso y narcisista. Por si fuera poco en el programa tendrá la oportunidad de cantar sus nuevas canciones, como es el caso de "Colorblind".

Belinda presenta su segundo sencillo

Aquellos que pudieron ver la escena donde Belinda canta desde la barra de la fiesta exclusiva en una isla, recordarán que canta una canción en inglés bastante movida. Su nombre es "Colorblind" y ya la presentó a través de sus redes sociales para anunciar que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Why are you lookin' at me like that?

You know I'm not perfect

Don't try to color me with my past

'Cause nobody's perfect

My blood turns red

Yeah, exactly like yours

And hurting me now

Doesn't even the score

Como era de esperarse sus seguidores le aplaudieron la melodía, pues reconocieron que tanto la música como la letra y su voz tuvieron la armonía perfecta para hechizarlos.

"Acabo de escuchar y esta increíble! Una hermosa canción", "Amoooo, el come back de la princesa del pop latino", "Que felicidad!! Me encanta!!! Te amo", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Who I been is not who I am no more

Oh, oh

You've got flaws

And, baby, I've got mine

Million shades between black and white

Will you see me in a different light?

Cabe destacar que hace casi una semana Belinda promocionó, a través del mismo medio, su canción "Eden", misma que también tuvo buena aceptación de parte de su fiel público.

