¿Embarazada? Lizbeth Rodríguez, la chica Badabum, comparte noticia con tierno VIDEO

Lizbeth Rodríguez ganó gran popularidad en redes sociales con su programa de YouTube “Exponiendo infieles”, sin embargo, esto no evitó que fuera blanco de la polémica en más de una ocasión tal y como sucedió recientemente cuando dio un anunció que sólo generó más dudas entre sus seguidores.

La youtuber, de 27 años de edad, ha recibido críticas en más de una ocasión por las controversias que ha protagonizado con otros creadores de contenido como Kimberly Loaiza o por su amistad con la presentadora peruana Laura Bozzo y la modelo Celia Lora, ésta última por sus sensuales fotografías.

Esta vez fue un video reciente compartido en su cuenta de TikTok el ha generado dudas entre sus seguidores pues en él la youtuber afirma estar embarazada mientras baila tocando su vientre con la canción "Índigo" de Camilo y Evaluna Montaner, con la que ellos anunciaron la espera de su primogénito.

"Me dijeron que no le dijera a nadie antes de tres meses, pero no les puedo guardar secretos", es el mensaje con el que Lizberth Rodríguez anuncia su embarazo, aunque algunos internautas aseguraron que podría tratarse de una broma como parte del contenido de la influencer.

Lizbeth Rodríguez, ¿ocultó a hijo?

Las muestras de cariño y felicitaciones no se hicieron esperar pese a que la youtuber no ha confirmado la noticia, aunque algunos no dudaron en recordar que por mucho tiempo mantuvo en secreto la existencia de su primer hijo, Eros, hasta que lo presentó con sus seguidores años más tarde.

La youtuber compartió un video en el que relató que mantuvo en secreto a su pequeño hijo por su seguridad, y es que mientras pasaba el tiempo ganaba cada vez más seguidores y en una ocasión la agredieron en la calle debido a su sección “Exponiendo infieles”.

“Soy mamá, tengo un hermoso hijo y lo mantuve oculto, porque, de verdad si son mamás o papás me van a entender, perfectamente y si algún día los tienen me van a entender. Cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de tus hijos, es la cosa más preciada y uno tiene esa responsabilidad, esa facultad para cuidar a tus bebés, a tus hijos, ni puedo explicarlo”, dijo.

Rodríguez señaló que decidió hablar públicamente sobre su hijo pues a éste le gustaba aparecer ante las cámaras cuando estaba grabando, aunque comparte fotos con él en redes sociales aún es discreta con los detalles de su vida privada.

