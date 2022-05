Thalía: este actor de Televisa la "conquistó" con sus BESOS mientras trabajaban juntos

Como ya es bien sabido, Thalía y Fernando Colunga compartieron créditos en la telenovela María la del Barrio, cuyo primer episodio salió a la luz en 1995, y desde las primeras escenas en las que aparecieron juntos en pantalla, fue evidente la química que había entre los actores.

Incluso, la propia intérprete de "Amor a la mexicana", reveló durante una entrevista con Cristina, que su colega de origen mexicano-estadounidense y quien dio vida al personaje de Luis Fernando de la Vega, era de los actores que mejor besaba.

"No, no, el que más besa rico, Fernando me gusta como besa", compartió la cantante y actriz mexicana, quien se encuentra casada con el empresario Tommy Mottola.