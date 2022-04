Thalía sacudió la red con su gran hermosura

No es nada sorprendente que Thalía se muestre bella a su edad. Dueña de un cuerpazo, fruto de todo el esfuerzo en trabajarlo y sobre todo, aplicando una dieta estricta, la cantante revoluciona las redes sociales cada vez que se la ve.

Thalía, además combina a su rutina la gimnasia y los deportes, que le dan la posibilidad de darse los famosos y siempre peligrosos “permitidos”, en los que se incluyen la pizza con caviar y las donuts. “En casa me convierto en #pacman. Imposible seguir cualquier tipo de dieta”.

Thalía posando. Fuente: Instagram Thalia.

Thalía no juega a las escondidas y ha hecho pública la lista de esos platillos que no deberían abundar, pero que puede darse alguna vez la posibilidad de consumir. La artista mexicana come la pizza de una manera muy particular: lo que hace es elegir una pizza de masa súper fina y crocante, sólo cubierta con salsa de tomate, a la que le agrega varias cucharadas abundantes de caviar y al final Coca Cola con limón”, escribió en un posteo de Instagram.

Las donuts con canela glaseadas son otras de las debilidades de Thalía. “Estas donas están catalogadas en el top 3 de las mejores de USA. ¡Y la verdad son deliciosas! ¡Toda una familia trabajando en la creación y confección de estas obras maestras!, declaró desde una cafetería estadounidense.

Thalía posando. Fuente: Instagram Thalia.

No pareciera que Thalía consumiera tantas calorías y mucho menos si vemos sus fotos en Instagram, donde enamora a todos. En su última publicación apostó por los vestidos largos y mucha decoración que seria acorde para un San Valentín. El posteo que la tiene posando a lo largo de seis fotos, supera el medio millón de likes y tiene miles de comentarios en el buzón.