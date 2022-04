Thalía: Este es el excéntrico ingrediente que le pone a la pizza

Thalía es una de las cantantes y actrices más reconocida en México, pero al mismo tiempo es una de las bellezas que causa furor en redes sociales. En esta ocasión, la también empresaria decidió compartirle a sus seguidores una de sus grandes excentricidades que tiene cuando se trata de la comida. En esta ocasión confirmó cuál es su ingrediente secreto cuando pide pizza.

La cantante aprovechó sus redes sociales compartirle a sus seguidores ese ingrediente que no puede faltar cuando come pizza. Pero eso no fue todo, ya que también le pidió a sus fans que compartiera cuáles son las excentricidades a la hora de comer.

La integrante de la familia Sodi compartió en Instagram un gusto poco conocido a la hora de comer, para ser más específico uno de sus gustos más excéntricos cuando pide pizza, ya que le gusta que le pongan caviar. De paso les pidió a sus seguidores que no tuvieran pena y compartieran cuáles eran sus excentricidades.

La invitación

“Mi favorito, caviar sobre pizza y al final una Coca-Cola con limón”, escribió en la publicación donde mostró una rebanada de pizza con demasiado caviar. Para ser preciso tenía una capa que no dejaba ver qué otro ingrediente tenía la pizza que se iba a comer.

Entre las respuestas apareció la de su sobrina Camila Sodi quien respondió: “Ba ba baaaaai” con una carita donde aparece salivando. A lo que Thalía le contestó “Jajajajajaa! Te amo”. La publicación recabó más de 70 mil likes.

Además de la participación de su sobrina, la cantante de “Amor a la mexicana” le compartieron algunas de las cosas que comen. También reaccionaron con sorpresa a la rebanada de pizza. “Pan con frijoles”, “Wooooooow”, “Quesadillas de chicharrón prensado con harta salsa verde, claro y su coquita pa que baje”, se pueden leer entre los comentarios.

Te puede interesar: Por esta razón Thalía suspendió la fiesta de XV años de su hija | VIDEO