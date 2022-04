Por esta razón Thalía suspendió la fiesta de XV años de su hija | VIDEO

La hija de Thalía está próxima a celebrar su cumpleaños número 15, y a pesar de que en México, país de donde es originaria la guapa actriz, esta fiesta tradicionalmente se celebra a lo grande, todo indica que Sabrina Sakaë Mottola no tendrá una fiesta tradicional.

O al menos, el magno evento no se celebrará en los próximos meses, esto en atención a la situación familiar de Thalía, quien, aunque no ha suspendido el festejo, sí lo pospondrá.

Tras darse a conocer la noticia, surgieron varios rumores, algunos de los cuales apuntaban que Thalía temía que su propia hija le robara protagonismo ante las cámaras.

También se llegó a especular que había falta de solvencia en la familia de Thalía y Tommy Mottola, lo cual rápidamente fue desmentido. Sin embargo, las dudas sobre qué fue lo que motivó al retraso de los planes del cumpleaños de la hija de Thalía proseguían.

Sobre esto, el diseñador de modas Mitzy señaló que la fiesta de XV años de la hija de su amiga Thalía se había pospuesto debido a que la cantante consideraba que la situación familiar que están viviendo no ameritaba festejos.

Y no es que Thalía y Tommy Mottola estén teniendo conflictos matrimoniales, sino que la abuelita de quien diera vida 'Marimar' tiene diversas complicaciones de salud.

"No sé si se vaya realmente a suspender, pero, aunque ustedes no lo crean ella está 100% al pendiente de su abuela, en todos los aspectos ella está atenta, ella está pagando todo, que no le haga falta ni un peso para su abuelita", declaró Mitzy para los medios de comunicación.