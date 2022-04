Thalía recibe fuertes críticas en redes sociales por los cambios en su rostro: FOTO

Thalía es una de las mujeres más guapas en la farándula mexicana, pero en esta ocasión sus fans aparecieron en redes sociales para criticarla duramente después de aparecer con diferencias bastante importantes en el rostro. Los internautas aseguran que usó mucho bótox, por lo que no dejaron pasar por alto los cambios.

La pareja de Tommy Mottola es considerada una de las mujeres más bonitas del mundo del espectáculo, pero en esta ocasión la polémica se hizo presente debido a una foto que compartió en sus redes sociales donde parece que le colocaron bótox. La diferencia fue que todo indicaba que había sido un “abuso” de dicho tratamiento estético.

La postal que terminó por abrir el debate en internet la subió hace un par de días. En la publicación aparece sentada junto a su perro después de hacer ejercicio. En la foto se le puede ver sentada en un banco de gym con las máquinas de fondo. La cantante aparece con un conjunto amarillo fosfo y unos tenis gris con blanco.

La reacción

Lo primero que se pudo ver en la publicación fue que los fans estaban reconociendo su belleza, pero con el paso de los minutos los seguidores comenzaron a notar algunos detalles en el rostro de la protagonista de “María la del Barrio”.

“Por qué se ve tan rara… el rostro”, “Qué dada en la madre te diste en la cara”, “Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, “Thalis ya no te infles los cachetes, te ves rara”, 2Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía”; entre muchos otros. Algunos se dieron la tarea de compararla con Lyn May.

Después de dicha foto compartió otras publicaciones donde muestra que sigue igual de angelical que deja claro que la cantante sigue siendo una de las más guapas; además de confirmar que no abusó del bótox, sino que se trató de un mal enfoque de la cámara y el momento en el que se encontraba.

