La Academia: Ésta es la verdadera razón del pleito entre Toñita y Myriam | VIDEO

En la era de los realities en nuestro país muchas figuras saltaron a la fama por su personalidad y talento. En este caso, La Academia fue uno de los más exitosos, pues se dedicó a buscar a la generación de próximos cantantes que conquistarían a México. Sin embargo, esto también generó que se gestaran grandes rivalidades que a la fecha continúan.

Todo el mundo conoce a Toñita y a Myriam Montemayor, la segunda ganadora de la primera emisión transmitida por la televisora del Ajusco. Ambas con grandes habilidades sobre el escenario, pero de igual manera con un fuertre carácter. En este caso, la originaria de Veracruz dio su versión de los hechos en el programa Exa.

¿Qué dijo Toñita?

De entrada, ella aseguró que nunca podrá sentarse a platicar con ella para limar asperezas debido a que ella hizo cosas que faltaron a la amistad; sin embargo, aseguró que una de las cosas más fuertes que realizó su excompañera fue movilizar a sus seguidores para que se manifestaran en contra de ella y su hija de 9 años.

"Ahí se rompió el encanto mi hija venía de bullying en la escuela primaria, a pesar de que era una escuela muy nice, de paga y todo el rollo... yo me vine a enterar cuando mi hija estalló. Ahora imagínate que a los 9 años que personas sin escrúpulos, seguidoras de una persona que no pone el alto, porque si ponía el alto se enteraban de la verdad, no parar eso para que a tu hija la estén molestando a lo menso", narró la jarocha, quien también reveló que sufrió mucho hate cuando sufría de depresión.

Por otro lado, recordó que cuando las pusieron a entrenar 3 meses en una academia de baile con ella, pero Myriam no rspetaba los lugares que le asignaban y se metía a su lugar. Esto generó que discutieran.

¿Qué ha dicho por su parte Myriam?

Por su parte, Myriam también ha dado sus versión de los hechos. En este caso lo hizo en el espacio El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante donde reveló que fueron varias situaciones donde Antonia le tiró mala onda. Esto fue generando una bola de nieve.

"Empezó a estar sobres de mí, incluso me llegó a decir cosas de contrato y le dije: 'Yo no firmé un contrato contigo, ubícate'".

