¿Por qué Myriam y Toñita de La Academia están peleadas? El origen de la guerra entre las cantantes

El proyecto más importante para la televisora del Ajusco en los inicios de los años 2 mil, fue sin duda alguna La Academia, un concurso de talento, en el que varios jóvenes recibían formación artística y ellos en retribución entregaban su talento cada domingo en una gala musical para obtener a los mejores cantantes y lanzarlos como grandes figuras desde Tv Azteca.

Entre esos jóvenes destacaron nombres como Víctor García, Laura Caro, Yahír, Nadia, Estrella, Miguel Ángel, entre otros más, sin embargo, de ese proyecto salieron un par de concursantes que con el tiempo dejaron de ser buenas “amigas” para convertirse en enemigas, al grado de no poderse ver ni en pintura.

Nos referimos a la ganadora de aquella primera emisión, la regiomontana Miriam Montemayor, y la veracruzana Antonia Salazar, mejor conocida como “Toñita”, ambas fueron buenas compañeras durante el tiempo que duró al aire a La Academia, sin embargo, con el tiempo esa relación fue en declive por una situación ridícula, pero que subió de tono y distanció completamente a ambas cantantes.

De acuerdo con la propia Toñita, el desliz que puso distancia entre ambas, tuvo lugar en uno de los shows por la república mexicana en el que participaron los exintegrantes de La Academia, una vez que salieron del programa y como parte de la gira que llevaron a cabo como el reencuentro de aquella primera generación.

En uno de esos shows, cuenta Toñita que su compañera no podía bailar, siempre tuvo problemas con las coreografías y por lo tanto, trataba de destacar estando siempre adelante del grupo, sin embargo, le daba flojera aprenderse los bailes y por ello fue muy criticada.

¿Por qué se separaron?

Esa situación que podría ser muy banal, terminó en dimes y diretes en Twitter, lo que generó enojo por parte de Miriam y Toñita, ambas se enfrascaron en una discusión que subió de tono, por un lado Miriam se reía y sus comentarios lo tomaba como “carrilla”, lo que no le gustó a Toñita y decidió sacar los “trapitos al sol” de la ganadora de La Academia, esos trapitos no eran otra cosa que sus problemas para bailar, pero además, acusó a la regiomontana de no ponerle un alto a sus fans, quienes comenzaron a atacar a Toñita por sus declaraciones y poniendo en riesgo a su hija y a un hermano fallecido.

La situación no tuvo más eco, sin embargo, es un hecho que los integrantes de La Academia, tienen una buena relación, sin embargo, en los últimos tiempos cuando han tenido la oportunidad de reencontrarse, la ganadora de aquella generación no está presente o al menos no se ve que la inviten muy seguido a formar parte de esas reuniones, no así Toñita, quien hace apenas un par de semanas, se reunió con varios de sus excompañeros.

