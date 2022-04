¿Qué le pasó a la hija de Rocío Sánchez Azuara? La triste historia de su enfermedad y muerte

En septiembre de 2019, la vida de Rocío Sánchez Azuara dio un giro radical que la marcaría para siempre; su hija Daniela Santiago Sánchez falleció tras haber luchado contra una enfermedad durante dos décadas. Fue la conductora misma quien lo confirmó a través de sus redes sociales entonces.

En un video que publicó se podía ver la imagen de la joven acompañada de un mensaje: "Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”.

¿Cuál era la enfermedad que padecía Daniela?

La misma Rocío Sánchez ha platicado en diversas entrevistas que su hija padeció lupus eritematoso sistémico, padecimiento que le detectaron desde los 12 años. "Era el más peligroso, que te ataca a todos los órganos principales del cuerpo", reveló en su momento con Gustavo Adolfo infante.

Sin embargo, en julio de 2019 Daniela fue ingresada de urgencia al hospital tras presentar una insuficiencia cardiaca; sus riñones habían dejado de funcionar. Asimismo, se supo después que su corazón ya estaba muy desgastado. En este caso, la joven requería de un transplante de riñón, mismo con el que ya contaban gracias a un donante, pero entonces debían de hacerle frente a una bacteria que había adquirido a través de un catéter.

El estilo de vida de Daniela cambió de manera radical, pues tuvo que vivir en una "burbuja, no puedes ni debes acercarte a ellos si tienes gripe, algún síntoma que pudiera ser contagiable. Su alimentación tiene que ser especial. No se puede someter a una persona así a un lugar contaminado", explicó.

Mencionó que todas las medidas de prevención contra el Covid-19, establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ella ya las vivía desde hace muchos años. Por desgracia, las complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico le arrebataron la vida a Daniela.

