'Yo siento que está viva': Desesperada, la madre de Debanhi suplica que su hija aparezca

La gente de Nuevo León y el resto de la República Mexicana se encuentra conmocionada desde que se dieron a conocer las desapariciones de dos jóvenes: María Fernanda Contreras Ruiz y Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. La primera fue localizada muerta en un inmueble de Apodaca; sin embargo, la segunda continúa desaparecida.

De acuerdo con los primeros informes, a la joven de 18 años se le vio por última vez en cerca de la carretera a Laredo y la última imagen que circula de ella da cuenta de ello. Al parecer, ésta fue captada por el chofer de un taxi de alquiler que le solicitaron dos de sus amigas tras salir de una fiesta.

Desde entonces sus familiares, amigos y algunos pobladores se han sumado a la intensa búsqueda de las autoridades en varias zonas de Escobedo y aledañas. De igual manera, han acudido a otras colonias para repartir fichas con los datos de Debanhi Susana para que quien la vea pueda dar aviso de inmediato.

Los padres de Debanhi Susana la buscan sin descanso

Los padres de la joven han estado buscando a su hija de manera incansable, pues aseguraron que prefieren hacer eso a estar deprimidos en su casa. Los medios de comunicación locales han seguido de cerca sus pasos para dar cuenta del caso; ellos les han expresado el calvario que han sufrido desde entonces.

Por un lado, su padre Mario Escobar Salazar indicó que no pierden la esperanza de encontrarla; sin embargo, han habido personas mal intencionadas que buscan aprovecharse de la situación y han querido extorsionarlos. Tras solicitar pruebas para saber que dicen la verdad es como can en cuenta que se trata de estafadores.

Por su padre, doña Dolores Bazaldúa declaró que presiente que su hija está bien y que pronto tendrán una noticia de ella:

“Yo estoy segura de que hoy vamos a tener una noticia, mi corazón me lo dice, porque yo siento que Debanhi está viva, yo necesito encontrar a mi hija porque no quiero llegar a mi casa, no quiero encontrar ese vacío de ella”, declaró.

SIGUE LEYENDO:

Feminicidio de María Fernanda en Nuevo León: la mataron el día de su desaparición y conocía a su asesino

¿Quiénes han sido las parejas amorosas de la villana de telenovelas, Nailea Norvind?

Exatlón All Star: Mati Álvarez dice estar tranquila de haber ayudado a Evelyn; "no tengo que dar explicaciones"