Exatlón All Star: Mati Álvarez dice estar tranquila de haber ayudado a Evelyn; "no tengo que dar explicaciones"

A pesar de que le quedan pocos capítulos a Exatlón All Star, la edición de lujo de Exatlón México, este domingo se vivió todo el drama que los fans esperaban para la gran final, pues en el Duelo de Eliminación parece que uno de los integrantes rojos cometió alta traición contra uno de sus compañeros y con el equipo en específico.

En este caso, los sentenciados fueron Javi Márquez y Evelyn Guijarro de parte del team azul y Aristeo Cázares como representante de los escarlata. Antes de saltar al circuito Antonio Rosique señaló que los varones tenían dos medallas, mientras que la originaria de Jalisco no tenía ninguna.

Cabe destacar que Mati Álvarez, integrante del equipo rojo, tenía la posibilidad de otorgarle una vida a cualquiera de los atletas y por lo regular, cuando se encuentra cualquiera de ellos en dicha postura se la ofrecen a sus compañeros. En este caso, la máxima ganadora del reality decidió, lo que para muchos fue, darle la espalda a su grupo y dársela a Guijarro, la cual aceptó con agradecimiento.

Aristeo Cázares sale de Exatlón sintiéndose traicionado

Tras caer frente a Evelyn, Aristeo no pudo evitar romper en llanto y asegurar que él nunca hizo alianzas, que jugó impecable y siempre fue leal en cada una de sus competencias. Esto se lo dijo a sus compañero "Pato" Araujo y Heliud Pulido. Por su parte, Mati se abrazó con la atleta azul.

Aristeo Cázares se desahoga antes de irse

"Aguileón" no se guardó nada en el pecho y le dijo a la "Máxima autoridad" que sale del programa siendo leal a sí mismo, a sus principios, a los valores que tiene y real y congruente con lo que intenta transmitirle a las personas, porque "no vengo aquí a poner una cara que no es mi cara. Vengo y soy quien soy", mencionó.

De igual manera le agradeció a sus compañeros, rivales, Rosique y a toda la gente que lo apoyó desde afuera. Sin embargo, continuó citando palabras como quien fue traicionado: "sean reales, que procuren irse a dormir tranquilos, que procuren levantarse y poder ver a los demás a los ojos y saber que estás haciendo las cosas bien", declaró con los ojos rojos.

"Yo jamás hice algo en contra de mi equipo, nunca lo voy a hacer y voy a seguir mis aventuras tal cual y gracias a todos. ¡Los quiero mucho!.. Hagan lo correcto siempre"

¿Qué dijo Mati Álvarez?

Una vez establecidos en la Fortaleza, los rojos se reunieron para platicar sobre lo que ocurrió en este caso Mati Álvarez dijo estar tranquila, pues quiere mucho a Evelyn y por eso la apoyó.

"Yo soy roja y siempre he dicho que voy a defender a los rojos, pero también soy del equipo de Evelyn. No tengo que darle explicaciones a nadie", expresó.

Sus compañeros, consternados no vieron bien la decisión de su compañera, pues les costó la salida de un integrante de su equipo en vísperas de la gran final de Exatlón All Star.

"Yo invito a la gente a que siga también su corazón y que piense lo que tenga que pensar y listo", le dijo a "Pato" Araujo.

Se genera una revolución en redes sociales

Cabe destacar que la personalidad de Aristeo Cázares no era la más popular, pues fue considerado como todo un engreído, mientras que la de Mati Álvarez era la mejor, por ser la máxima ganadora del reality; sin embargo, parece que las cosas se invirtieron tras su acción.

En las redes sociales se dividieron las opiniones que incluso el equipo de la poblana tuvo que emitir un comunicado donde le tuvieron que recordar a los internautas que se trataba de un programa y que cada acción de los atletas no dan pie para "justificar expresiones de odio o discriminación".

