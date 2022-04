Bella actriz que debutó con Cantinflas, murió cuando trabajaba con Eugenio Derbez

Jacqueline Voltaire fue una de las actrices más bellas del Cine Mexicano, quien logró debutar con Mario Moreno 'Cantinflas'; la diva no sólo hizo una carrera en la pantalla grande, también en la televisión y en el teatro, en donde compartió créditos con grandes de la época. La artista tuvo una sorpresiva muerte, pues cuando estaba trabajando con Eugenio Derbez, perdió la vida y aquí te contamos su historia.

Jacqueline Anne Walter Clisson, nombre completo de la actriz, nació en Warwickshire, Inglaterra, en Reino Unido, el 6 de noviembre de 1948. Sin embargo, vivió en diferentes partes del mundo, como Francia, Alemania, Estados Unidos y hasta en algunas partes de África, por esta razón era políglota y hablaba inglés, español, italiano y francés.

La actriz se formó como bailarina y se presentó en los clubes nocturnos más famosos del mundo, como el Moulin Rouge, el Casino de París y Le Lido, estos tres ubicados en Francia. Ya dentro del mundo del espectáculo decidió probar suerte en la pantalla grande y para hacer su primera aparición eligió el cine mexicano.

Jacqueline Voltaire comenzó como bailarina Foto: Especial

Jacqueline Voltaire debutó con Cantinflas

Mario Moreno gustaba de darle oportunidad en sus películas a los nuevos talentos, como por ejemplo Virginia Serret, por esta razón llamó a Jacqueline Voltaire para que fuera parte de la cinta 'Un Quijote sin mancha' de 1969, la cual estuvo protagonizada por Ángel Garasa, Lupita Ferrer y Susana Salvat. Aunque tuvo un papel muy pequeño, la bailarina logró captar la atención de los directores y productores.

'La hermana Trinquete', 'El rey de Acapulco', 'Espérame en Siberia, vida mía', 'Capulina contra las momias', 'La montaña sagrada' y 'Dune', son algunas de las películas que grabó en México, asimismo, participó en algunos filmes en Estados Unidos como 'Romancing the bride', 'Men with Guns' y 'The Arrival', por lo que compartió créditos con figuras como Mauricio Garcés y Silvia Pinal, hasta Patrick Stewart y Arnold Schwarzenegger.

En 2005 ganó un premio MTV Latinoamérica en la categoría "Escena de sexo más bizarra" por una secuencia con el actor Silverio Palacios en la película 'Matando Cabos', del director Alejandro Lozano. Asimismo, apareció en las telenovelas 'Simplemente María', 'El privilegio de Amar', 'Amor real', 'Rebelde', 'Lola, érase una vez' y ´Palabra de mujer', siendo esta su última participación en la pantalla chica.

Muere Jacqueline Voltaire

En 2008, Eugenio Derbez estrenó la obra 'Una Eva y Dos Patanes' en donde por primera vez cantó en vivo, situación que lo tenía muy emocionado, pues era una faceta que no había experimentado. Además, en la puesta en escena también estaba su entonces novia Alessandra Rosaldo, quien debutó en este tipo de espectáculo.

Jacqueline Voltaire por ultima vez con Eugenio Derbez Foto: Cuartoscuro

El actor y productor invitó a Jacqueline Voltaire a formar parte de este proyecto, pues ya había trabajo con ella en su película 'La misma Luna'. La artista de origen británico tuvo que dejar la obra a tan sólo días de su estreno el 27 de marzo, pues ingresó al hospital por los graves problemas de salud que tenía debido al cáncer de piel que padecía, lamentablemente el 8 de abril se dio a conocer su lamentable fallecimiento.

