Ella es la actriz del cine de oro que se burló de Eugenio Derbez por “No se aceptan devoluciones” | VIDEO

Eugenio Derbez fue una de las estrellas que brilló en la edición 94 de los Premios Oscar al subir al escenario como parte del elenco de "CODA", cinta que ganó como Mejor Película y que marca un gran triunfo en la carrera del comediante mexicano que recordó las dificultades que enfrentó antes.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, el también productor mexicano habló de la noche de este domingo cuando fue parte de las celebridades invitadas a los Oscar 2022 y sobre el éxito de "CODA" que lo llevó a hacer un tierno homenaje a su mamá lanzando un beso al cielo en medio de la premiación.

Al ser cuestionado sobre lo que pensaba mientras estaba en el escenario de los Oscar, Derbez señaló que lo primero que vino a su mente fue su mamá. Aunque también recordó a todas aquellas personas y compañeros de trabajo que se burlaban de él y le decían que nunca llegaría lejos pues era "un actor de televisión".

"Agradezco mi carrera en Estados Unidos a la gente, pero también agradezco a aquellos que me rechazaron porque me dan la fuerza todos los días para luchar y para callar bocas (...) Gracias a que me dijeron ‘tú vienes de la televisión y no vas a poder hacer cine’ y me cerraron las puertas, gracias a eso me di cuenta que tuve que moverme y hacer mi propia película porque sino no iba a crecer", dijo Derbez.

Burlas por "No se aceptan devoluciones"

Gustavo Adolfo Infante recordó con Eugenio Derbez la discusión que tuvo con Blanca Guerra por la cinta "No se aceptan devoluciones" que se lanzó en 2013 y significó un triunfo en la carrera del comediante, pues la actriz aseguraba que no llegaría lejos y que "no tenía el nivel".

Derbez señaló que decidió invitar a Blanca Guerra al lanzamiento de la película, sin embargo, con la escena final -que logró conmover a los espectadores- la actriz comenzó a burlarse y lanzó una fuerte carcajada acompañada de otra persona de la Academia que había asistido con ella.

“Fue algo que me dolió porque me di cuenta que iba con la espada desenvainada a la fuerza a ver la película (…) Me dolió mucho, pero mira, son cosas que pasan y ya superadas afortunadamente con la noche de ayer”, dijo.

"Yo creo que soy el menos talentoso de toda la familia, estoy consciente de mis carencias y sé perfectamente bien que me falta mucho por ser un gran lo que quieras director, productor, actor, lo que quieras pero todo lo suplo con muchísimo trabajo para llegar al nivel de los que están trabajando", añadió.

