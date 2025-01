Las mejores frases de Adalberto Carrasquilla en su llegada a México, nuevo fichaje de Pumas

Los Pumas UNAM ya trajeron a su nuevo fichaje estrella, pues Adalberto Carrasquilla, uno de los viejos conocidos por enfrentarse a la selección mexicana será nuevo fichaje de los felinos, luego de la venta de César Huerta al Anderlecht, en uno de las salidas más emocionantes para el futbol mexicano.

Pues ahora el famoso futbolista panameño ya ha sido visto en su llegada a la Ciudad de México, esperando debutar al menos para este fin de semana, cuando los Pumas enfrentan al Querétaro en el Estadio La Corregidora buscando sumar otros tres puntos en lo que va del torneo.

Ahora el mediocampista, que busca hacer un buen papel en la Liga MX, ha dado sus primeras impresiones del futbol mexicano y de lo que espera hacer en un club tan complicado como lo son los Pumas de la UNAM, equipo con mucha popularidad en México por su arraigo universitario.

Y es que no solo es uno de los jugadores más importantes de la selección Panameña, sino que también fue parte de un gran equipo Houston Dynamo, donde inclusive tuvo participación con Héctor Herrera, quien también llegó a la Liga MX pero con el poderoso Toluca FC.

“Terminamos en noviembre la última fecha, pero yo todo el mes de diciembre me preparé bastante duro por mi propia cuenta, como todos los años lo hago. De pronto vengo un poco con el nivel bajo de competencia pero estoy seguro de que no estoy del todo mal. Me he preparado muy bien, porque tenía que llegar bien a Houston, pero ahora que se me brindó la oportunidad con Pumas, me hizo bien mantenerme activo”, agregó Carrasquilla por su paso en la MLS