Jürgen Klopp asegura que organizará una fiesta en España si la Premier League despoja al Manchester City de sus títulos

La Premier League sigue analizando la situación financiera de algunos de sus clubes, siendo el Manchester City uno de los equipos investigados. La Liga Inglesa estaría analizando la posibilidad de quitarle algunos títulos de liga a Pep Guardiola y sus pupilos, esto claro en caso de incumplir con la normativa financiera. Ahora, después de revelarse este detalle, Jürgen Klopp estaría realizando una fiesta para celebrar lo ocurrido.

Se tiene que recordar que el alemán y el español fueron dos de los grandes protagonistas de la Liga Inglesa durante muchos años. Este fue el motivo por el que Klopp estaría celebrando que se le quitaran dos de los títulos obtenidos por el City. Se tiene que recordar que el Liverpool perdió dos ligas ante Pep, la del 18-19 y la 21-22.

La Premier League remitió al Manchester City una comisión independiente por supuestas contravenciones de las normas financieras, 115 supuestas contravenciones que ocurrieron entre el 2009 y el 2018. En caso de que la Liga Inglesa encuentre algunas irregularidades, mismas que han sido negadas por el club, estarían quitándole algunas ligas obtenidas. Esto hizo que Klopp reaccionara de una forma poco esperada, ya que confirmó que haría una fiesta en caso de que le quiten dichos trofeos de sus vitrinas.

"Tuvimos esta discusión cuando me fui", comenzó su declaración como el responsable del futbol mundial de Red Bull, a lo que agregó: "No he pasado mucho tiempo en Mallorca porque siempre estoy volando por ahí. Pero si ocurriera, les dije a todos los que quieran (venir): 'Simplemente reserva un vuelo a Mallorca. Yo pagaré la cerveza'. Tendríamos nuestro propio desfile en mi jardín", dijo Klopp en declaraciones recopiladas por ESPN.