Anthony Hopkins bailó "Llorarás" de Oscar d' León y se coronó como el rey de los premios | VIDEO

Sin lugar a dudas, la entrega número 94 de los Oscar pasará a la historia como la noche en la que Will Smith perdió la cabeza al abofetear a Chris Rock en medio de una transmisión de televisión a nivel mundial.

Sin embargo, ni siquiera un incidente como ese acabó con la fiesta de estos premios en los que, como cada año, hubo vencedores y vencidos, sueños cumplidos y mucho que celebrar.

Vale mucho la pena hablar un poco de la fiesta contigua en la que para algunas estrellas lograron mezclarse con los mortales y compartir porciones de pizza, hamburguesas en miniatura o pasteles.

Uno de los momentos más emotivos de esta fiesta, fue poder ver al ganador al Oscar por Anthony Hopkins en medio de la pista bailando "Llorarás" del salsero venezolano Oscar d' León junto a su esposa, la colombiana Stella Arroyave.

El Oscar, y la bofetada, de Will Smith marcan la gala de la "normalidad"

La vuelta a la 'normalidad' en los Oscar se convirtieron en un espectáculo diseñado para levantar los pésimos registros de audiencia de 2021, con Will Smith ganando una estatuilla y desconcertando a los asistentes del teatro Dolby por una bofetada al comediante Chris Rock.



No hay dudas acerca de que el discurso de recepción del Óscar a mejor actor para el protagonista de "King Richard" y la riña con Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, fueron los momentos que coparon todas las miradas durante la gala.



"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu **** boca", le gritó Smith a Rock tras levantarse de su asiento y tratar de cruzarle la cara.

El actor Will Smith abofetea al presentador de la gala Chris Rock durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia. Foto: EFE.

Todo lo que ocurrió en la última parte de la gala quedó eclipsado por este incidente que confundió a los espectadores, a los periodistas que cubrían la gala y a aquellos tuiteros que daban rienda suelta a sus teorías en la red sobre si la bronca había sido impostada o no.



Y, por si fuera poco, minutos después, Smith volvió a subir al escenario. Silencio, focos, cámaras apuntando y lo que aconteció será, espectacularizado o no, historia de la Academia de Hollywood y del recuerdo que dejará esta 94 edición de los premios más prestigiosos del cine a nivel mundial.



"Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados; este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio", pronunció el actor mientras la realización enfocaba su rostro compungido.

SIGUE LEYENDO

¿Qué es la alopecia? Enfermedad que tiene Jada Pinkett, esposa de Will Smith

Dónde ver la película que ganó el OSCAR en la categoría de Mejor Actriz y trata de la gloria y la ruina de la vida real

Con información de EFE