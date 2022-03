¿Qué es la alopecia? Enfermedad que tiene Jada Pinkett, esposa de Will Smith

Este domingo la edición 94 de los Premios Oscar se vio manchada por el momento de tensión que protagonizó Will Smith, pues el actor subió al escenario para golpear al comediante Chris Rock luego de que éste hiciera una "broma" sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Chris Rock bromeó con otras celebridades, pero lo que logró enfurecer a Will Smith fue cuando comparó el cabello corto de su esposa con el personaje de Demi Moore en la cinta “G.I. Jane”, pues en ésta la actriz aparece rapada.

La supuesta broma tampoco fue del agrado de Jada Pinkett, quien en ha hablado en más de una ocasión sobre la lucha que ha enfrentado por su enfermedad y que la llevó a tomar la decisión de raparse la cabeza luciendo un look único que la ha caracterizado.

En diciembre del año pasado decidió compartir con sus seguidores en redes sociales el motivo por el que se rapó la cabeza, pues no deseaba que surgieran especulaciones sobre los motivos que la llevaron a hacerlo: “Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así”.

En 2018 en entrevista para el programa “Red Table Talk” la también actriz habló el momento en que comenzó a perder su cabello: “No es fácil de afrontar (…) Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de cabello en mis manos”.

¿Qué es la alopecia?

La alopecia es la pérdida de cabello que se puede dar tanto en el cuero cabelludo como en otras partes del cuerpo de manera temporal o permanente. Aunque es más común en los hombres también afecta a las mujeres.

De acuerdo con Medline Plus, la alopecia es una enfermedad en la que el sistema inmune “ataca y destruye por error los folículos pilotos sanos”. Aunque se considera hereditaria, hay casos en los que aparece luego de un evento importante en la vida, como un traumatismo o el embarazo.

El principal síntoma de la alopecia es la caída del cabello, sobre todo en el cuero cabelludo, aunque quienes la tienen también pueden presentar ardor y picazón.

En algunos casos la alopecia desaparece luego de un tiempo y el cabello vuelve a crecer, pero para los casos más intensos se recomienda un tratamiento que puede incluir inyecciones de esteroides bajo la superficie de la piel, medicamos aplicados directamente o terapia de los ultravioleta.

Will Smith golpeó a Chris Rock por burlarse de la enfermedad de su esposa. Foto: AP

