Oscar 2022: BTS hace sorpresiva aparición en los Premios de la Academia

Una de las grandes sorpresas de la edición 94 de los Premios Oscar este domingo 27 de marzo fue la aparición de la agrupación BTS, pues ninguno de sus integrantes dio pistas de que serían parte ceremonia para hablar de su película musical favorita y lo que revelaron logró enloquecer a sus fans mexicanos.

Los premios de Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dieron mucho de que hablar con polémicos momentos, pero uno de los más memorables fue aquel donde Jimin, Jin, RM, Suga, V, Jugkook y J- Hope aparecieron en las pantallas para hablar de sus cintas favoritas, destacando las de Disney y Pixar.

Sus integrantes fueron cuestionados sobre cuál es su cinta musical favorita y, para sorpresa de todos, la mayoría de ellos respondió que “Coco” logrando que las fans de México de inmediato respondieran pues la película se centra en la tradición del Día de Muertos que es de las más importantes en el país.

Jimin fue quien respondió sin dudar que “Coco” es su película musical favorita, seguido de RM quien aseguró que se trata de “una obra maestra. La he visto tres veces y he llorado un montón”. Mientras que V aseguró que “Pixar es increíble, realmente”, aunque Jimin aseguró que la cinta no lo hizo llorar.

Mejores momentos de los Oscar

Entre los momentos más destacados de la noche para los mexicanos fue aquel con el que se cerró la ceremonia de los Oscar, pues "CODA" fue la ganadora de Mejor Película y el comediante Eugenio Derbez subió al escenario junto al elenco para recibir el galardón.

Will Smith protagonizó una fuerte polémica pues subió al escenario y golpeó en el rostro al comediante Chris Rock luego de que éste hiciera una broma sobre su esposa Jada Pinkett, quien debido a su alopecia ha llevado el cabello corto y ha hablado en más de una ocasión de lo difícil que ha sido enfrentarlo.

La actriz Regina Hall, estrella de "Scary Movie" dividió opiniones en redes sociales por algunas de las bromas que lanzó como presentadora de los Premios Oscar. Además, recibió fuertes críticas cuando "manoseó" a los actores Jason Momoa y Josh Brolin sobre el escenario.

