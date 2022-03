Oscar 2022: Regina Hall desata críticas por "manosear" a Jason Momoa en plena premiación

Por primera vez los Premios Oscar tiene a tres mujeres como anfitrionas, se trata de las comediantes Amy Schumer y Wanda Sykes y la actriz Regina Hall quien protagonizó un incómodo momento y recibió fuertes críticas en redes sociales luego de que “manoseara” a Jason Momoa y Josh Brolin en pleno escenario.

La estrella de “Scary Movie” fue una de las encargadas de dar el toque de humor a la elegante ceremonia de los Oscar, sin embargo, dio de qué hablar con el incómodo momento en que lanzó varios comentarios a algunos artistas subiéndolos al escenario asegurando que relanzaría pruebas de Covid-19 pues se habrían extraviado.

Hall invitó al escenario a Simu Liu, Bradley Cooper, Tyler Perry, and Timothée Chalamet señalando que su prueba de coronavirus se había perdido por lo que les pediría ir tras bambalinas para que pudiera hacerles una “con la lengua”.

Regina Hall desta críticas en los Premios Oscar. Foto: AFP

Aunque el momento desató algunas risas de los presentes otros no dudaron en expresar su sorpresa, mientras que en redes sociales aseguraron que se trata de “acoso” y que de ser un hombre el que hiciera la broma sobre el escenario el resultado hubiera causado aún más controversia.

“Manosea” a Jason Momoa

Tras la polémica broma sobre la prueba de Covid-19 la actriz llamó al escenario a Jason Momoa y Josh Brolin, quienes presentaron una de las películas y también fueron parte de un segundo momento por el que le llovieron críticas a Regina Hall en redes sociales.

La actriz comenzó a realizar lo que ella llamó una inspección similar a la que realizan los policías al detér a sospechosos, aunque fue motivo de discusión en redes sociales donde los internautas aseguraron que también se trataba de “acoso” y aseguraron que de ser un hombre quien lo hiciera podrían haber reaccionado los presentes de otra manera.

Regina Hall desata críticas por "manosear" a dos actores. Foto: AFP

“¿Por qué es divertido ver a Regina Hall toquetear a Josh Brolin y Jason Momoa? ¿Sería abuso si ellos se lo hicieran a ella?”, “No quiero ni pensar la que se podía liar si el manoseo a Jason Momoa hubiera sido al revés, un actor a una actriz” y “¿Esa broma de los Oscar no es políticamente incorrecta? Si se hubiese hecho esa broma con una chica y no con Jason Momoa no estaría ardiendo Twitter ahora”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque otros internautas señalaron que se trataba de una forma de protesta para visibilizar lo incómodo que puede ser para una mujer este tipo de acciones, pues al iniciar la ceremonia las anfitrionas lanzaron una "broma" señalando que era "más barato contratar a tres mujeres que a un hombre".

