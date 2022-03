Premios Oscar: Los mejores looks de la alfombra roja 2022

La 94.ª edición de los Premios Oscar es uno de los eventos más esperados del año, y este sábado 27 de marzo por fin llegó el día en que las celebridades desfilaron por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, para lucirse en la ceremonia con sus mejores looks.

Aunque sabemos que año con año son algunas estrellas de Hollywood y el mundo la que destacan por su atuendos, en este 2022 han sido más las y los famosos que llamaron la atención por ser considerados como los mejores vestidos, mientras que sólo algunos no acertaron con los looks.

Zendaya conquista la alfombra roja

Una de las mejores vestidas fue la actriz Zendaya, quien desde que apareció en por la popular red carpet deslumbro con su belleza y elegancia, pero sobre todo con su estilo moderno y juvenil, pues no portó un tradicional vestido de noche, y se arriesgo con un conjunto de la firma Valentino.

La actriz se lució con un diseño de dos piezas en el que combinó una mini camisa blanca satinada y una falda de brillantes y lentejuelas con cauda. Sin duda su estilismo se posicionó como uno de los mejores. Para complementar el look llevó una gargantilla y brazalete Bvlgari.

Zendaya conquistó con su atuendo Valentino. Foto: AFP

Penélope Cruz y Javier Bardem

Una de las parejas que no pasó desapercibida fue la de los españoles Penélope Cruz, que está nominada a Mejor Actriz Protagonista, por su papel en "Madres paralelas", y Javier Bardem, en la categoría de Mejor Actor Protagonista, por su papel en "Being the Ricardos".

Cruz optó por llevar un elegante y vestido de Chanel, de estilo clásico, con falda amplia y voluminosa con bolsillos, con la parte del corpiño tipo corsé y cuello halter, y un escote que hace un juego con el tirante, que está realizado con un tejido que simula un moño, mientras que Bardem prefirió un look total black.

La pareja encantó con su elegancia. Foto: AFP

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Kourtney Kardashian llegó a la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 de la mano de su novio Travis Barker, vistiendo un elegantemente en negro strapless de Mugler, en un corte ajustado que y adornado con una tira de terciopelo en la parte superior , el cual combinó con unas sandalias de tacón negras de la firma Aquazzura.

Se dejaron ver más enamorados que nunca. Foto: AFP

Will Smith y Jada Pinkett

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, impactó en la alfombra roja al desfilar con un vestido en color verde oscuro con una gran cauda de Jean Paul Gaultier, y aunque en redes sociales ha sido fuertemente criticada por su atuendo, algunos también la han considerado entre las mejores vestidas.

Foto: AFP

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, nominado por su composición “Dos oruguitas” en la categoría de Mejor Canción Original por la cinta de Disney “Encanto”, fue uno de los primeros en pisar a alfombra roja de los Premios Oscar 2022, y sin duda el colombiano robó miradas, pues se lució con un smoking rosa de la firma Moschino, que acompañó con unos zapatos del mismo tono.

Foto: AFP

Eugenio Derbez

Uno de los más esperados por los mexicanos en la red carpet fue Eugenio Derbez, a quien se le vio sólo, pues su esposa Alessandra Rosaldo no lo pudo acompañar por compromisos laborales, aunque eso no impidió que el actor se luciera con gran elegancia y estilo en un look de Dolce & Gabbana.

Foto: AFP

