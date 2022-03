Manelyk: los 3 famosos a los que ha declarado su amor en 2022

No cabe duda que Manelyk González es una de las celebridades más polémicas pero también de las más queridas por el público, gracias a su muy particular personalidad, su gran carisma y notable belleza con la que cautiva a todos los que la conocen y a quienes la siguen en su día a día en las redes sociales.

Para la finalista de "La Casa de los Famosos" decir las cosas como son no es una cuestión difícil y el hablar fuerte y claro se le viene dando muy bien, y así lo ha demostrado en incontables ocasiones. Por ello no fue extraño que recientemente le declarara su amor al aire a un querido conductor de televisión mientras acudía como invitada al programa.

Sin embargo, este famoso personaje se convirtió en el tercer famoso a quien Mane halagaba y demostraba su amor sin prejuicio alguno en menos de dos meses, por lo que tal parece que la influencer ha decidido ser abierta y honesta con sus sentimientos y de paso tirarle algunos piropos a aquellos hombres que le resultan atractivos.

¿Quiénes son los 3 famosos a quienes Mane les ha declarado su amor?

Empezaremos por el personaje más reciente y el que quizá muy pocos esperaran que formara parte de los crush de Manelyk, se trata de Raúl "El Negro" Araiza, uno de los conductores más queridos y admirados por el público mexicano, a quien este viernes mane le declaró su amor públicamente durante la transmisión del programa "Hoy", a done acudió como invitada.

La guapa influencer no dudó en confesarle a "El Negro" que se había convertido en un amor platónico para ella y que siempre reaccionaba a sus publicaciones en redes sociales. Y para corroborar sus declaraciones, Raúl Araiza comenzó a revisar sus posts y confirmó lo que Mane le había revelado, incluso en uno de los mensajes se alcanza a leer: "Soy tu fan N.1!".

Solo una semana previo a este episodio, Mane declaró de manera pública que se sentía atraída por el ex de Belinda, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, pues confesó que le fascina. Fue durante una reciente entrevista que Mane, quien acaba de cumplir 33 años el pasado mes de enero, habló sobre el famoso artista de 23 años y reveló abiertamente lo que siente por él.

"No me gusta, ¡, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!", comentó Manelyk, con la sinceridad que la caracteriza y sus palabras resonaron con fuerza en la prensa de espectáculos.

Finalmente, y no por ello menos importante, la participante de "La Casa de los Famosos" dio a conocer el nombre de un tercer famoso personaje que le encanta, y no solo eso, que tal parece se ha robado el corazón de la famosa; se trata de un joven, originario de Israel, de nombre Eden Berlad, a quien millones de sus fans pudieron ver en una serie de fotografías que se difundieron en enero pasado, cuando Manelyk celebraba su fiesta de cumpleaños.

Por si para algunos aún quedaban dudas acerca del vínculo que existe entre ellos, todo ha quedado claro con las publicaciones que Eden ha realizado en su cuenta de Instagram, en donde aparece feliz al lado de la influencer, con quien incluso celebró el Día del Amor el pasado 14 de febrero. En respuesta a estas fotos, se ve a Manelyk respondiendo con un "Haim sheli!!!!!!", que significa "Mi vida", en hebreo.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos: Ex de Manelyk podría ser parte de la segunda temporada

Acapulco Shore: Manelyk revela las migajas que ganaba en el reality

Manelyk revela cuántos sugar daddy ha tenido, pero aclara: 'si tienes, eres buena para nada | VIDEO