Acapulco Shore: Manelyk revela las migajas que ganaba en el reality

Para pocos hay duda que Manelik González se convirtió en una de las participantes más famosas y emblemáticas de Acapulco Shore, uno de los programas más exitosos que produce MTV y que es reconocido como la versión mexicana de Jersey Shore.

Fue en el reality en donde la influencer se dio a conocer y en donde además se ganó el aprecio de millones de televidentes que semana tras semana seguían a detalle lo que ocurría con los participantes. Sin embargo, contrario a lo que se esperaría, no todo en el interior del programa fue miel sobre hojuelas.

Y ha sido la propia Manelik quien reveló recientemente que pese al éxito que alcanzó el reality en sus distintas temporadas, no todo fue tan bonito y maravilloso como lo llegó a imaginar, y todo gracias a que lo que percibía de salario eran unas migajas en comparación con lo que generaba la producción.

Sentía que me estaban explotando: Manelik

Fue recientemente en una entrevista en para el programa "El minuto que cambió mi destino", en donde Manelyk González rompió el silencio y reveló cuánto percibía de sueldo por participar en el programa de MTV; la influencer aseguró que ganaba 200 mil pesos por temporada, cifra que en un inicio la hizo sentir millonaria, pero que con el tiempo la llevó a pensar que la estaban explotando.

"En realidad nos pagaban una mi#$da para ser el programa número uno y el más visto, nos pagaban 200 mil pesos por temporada y yo con eso dije 'soy est#$idamente millonaria', cosa que después dije dios mío me están explotando", declaró Manelyk en el programa.

Manelyk González recordó que pese a que cada temporada duraba solo un mes, se convirtió en un trabajo constante y demandante ya que tenían que salir de fiesta todos los días de la semana y con el paso de los días, y de las temporadas, comenzó a sentirse que ya no era ella misma.

"Se sale de lunes a lunes, sales diario, te emborrachas diario, llegas a casa y agarras el after, pero tienes que estar despierto a las 9 de la mañana(...) Así un mes, te vuelves loca, llega un punto en el que ya no eres tú, estás demasiado alterada, cansada, o estás cansada o estás borracha, es muy agotador", recordó la polémica influencer.

Durante la entrevista Manelyk aseguró que para la producción el hecho que ella tuviera un romance con algunos de los participantes era un requisito, ya que de esta manera contribuía al entretenimiento del público, de no hacerlo corrían el riesgo de ser eliminados del programa para las siguientes temporadas.

Finalmente Manelyk González aseguró que gracias a "Acapulco Shore" aprendió a ser más responsable, ya que aquí no podía faltar a los llamados, aunado al éxito que alcanzó a conseguir: "La primera temporada yo decía dios mío me destruí la carrera, me destruí la vida, nadie me va a tomar en serio, nadie me va a bajar de p#$a, borracha y loca", concluyó.

